Übung: Heulende Sirenen nach Verpuffung in Fabrikhalle

Von allen Richtungen kommend heulten plötzlich die Sirenen der Einsatzfahrzeuge: Bei einer Übung in Schmiechen waren die Feuerwehren Schelklingen, Schmiechen und Hausen ob Urspring sowie die DRK-Ortsvereine Blaustein, Erbach, Allmendingen und Schelklingen im Einsatz. Mit dabei waren auch 14 Kräfte der Führungsgruppe Blautal unter Leitung von Thomas Mayer.

Elf Personen vermisst und verletzt

Unter den Augen vieler Zuschauer wurde eine Verpuffung mit starker Rauchentwicklung angenommen, zu der es bei Reparaturarbeiten im metallverarbeitenden Betrieb der Firma Held in der Fabrikstraße gekommen war. Bei dieser Verpuffung kam es im Erdgeschoss der Fabrikhalle zu einem Brand, bei dem insgesamt elf Personen im Gebäude vermisst und verletzt wurden, diese wurden von extra aus Ulm angereisten Schaustellern gemimt. Originalgetreu geschminkt und inszeniert, wurden die „Verletzten“ von etlichen Trupps der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz ins Freie gerettet und von den Rettungsdienstlern des DRK fachmännisch betreut und versorgt, während wiederum andere Feuerwehrkameraden eine Wasserversorgung von der an der Firma vorbeilaufenden Schmiech aufbauten, um den Brand im Rahmen eines Außenangriffes zu bekämpfen. Für eine Person kam bei dem Einsatzszenario leider jede Hilfe zu spät.

Erfolgreiche Übung

Ein Massenanfall an Verletzten ist für alle Einsatzkräfte stets eine große physische und psychische Herausforderung, da ist es gut, wenn man sich bei Übungen mit diesem Thema befassen und austauschen kann, erklärten die Beteiligten. Damit die 94 Einsatzkräfte an die richtigen Stellen koordiniert werden konnten, unterstützte die Führungsgruppe Blautal unter anderem den Einsatzleiter und die Führungskräfte der Abteilungen Schelklingen, Schmiechen und Hausen ob Urspring fachmännisch. Zum Abschluss der Übung gab es von Kommandant Alexander Högerle lobende Worte an alle Einsatzkräfte, die Verletztendarsteller und an die Organisatoren der Feuerwehr Schmiechen für die rundum gut vorbereitete Übung und die einwandfreie Zusammenarbeit. Ebenfalls dankte Högerle der Firma Held für die Überlassung ihres Firmengebäudes zu einer absolut realitätsnahen Einsatzübung. Das Unternehmen hat in Schmiechen ein neues Firmengebäude gebaut, und die Feuerwehr und alle weiteren Einsatzkräfte durften nun vor Beginn der Abrissarbeiten des alten Fabrikgebäudes dieses für die großangelegte Übung nutzen.

Zum Abschluss wurden alle Mitwirkenden von Abteilungskommandant Kurt Meixner ins Gerätehaus zu einem kleinen Imbiss und Getränken eingeladen.