Über die „Eiszeittäler“ zum Welterbe

Bei schönstem Spätsommerwetter hat Landrat Heiner Scheffold am Donnerstag den „Eiszeittäler“ eröffnet. Indem er vor dem „Hohle Fels“ das Band mit der Schere durchschnitt, gab er offiziell eine Radstrecke von 75 Kilometern frei, die von Schelklingen über Blaubeuren und Ulm bis Niederstotzingen führt. Damit sind die sechs Höhlen des UNESCO-Welterbes „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ miteinander verbunden und für Radfahrer auf großteils asphaltierten Wegen mit lediglich 150 Metern Steigung bestens zu bewältigen.

„Sechs Höhlen, zwei Täler, ein Welterbe – durchgehend verbunden mit der Radstrecke Eiszeittäler“, so fasste Landrat Heiner Scheffold als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung die von ihm neu eröffnete Radstrecke zusammen. Die Tour beginnt in Schelklingen, führt durch das landschaftlich schöne Achtal an den Fundstätten „Hohle Fels“, Sirgenstein und Geißenklösterle vorbei nach Blaubeuren. Hier kann das urgeschichtliche Museum besichtigt werden, in dem zum Beispiel die bekannte „Venus vom Hohle Fels“ im Original zu sehen ist. Die Strecke führt auf dem Donau-Radwanderweg an der Blau entlang über Blaubeuren bis nach Ulm. Im Museum Ulm ist der Löwenmensch aus dem Hohlenstein ausgestellt. Von Ulm aus führt die Strecke weiter in Richtung Norden. Über Jungingen und Beimerstetten erreicht man das landschaftlich äußerst genussvolle Lonetal. Ein wunderbares Naturpanorama begleitet den Fahrradfahrer auf dem Weg zu den Fundstätten Bockstein und Hohlenstein-Stadel. Der Weg endet am Vogelherd, der zum Archäopark Vogelherd bei Niederstotzingen gehört, in dem man das Leben der Eiszeitmenschen an Themenplätzen entdecken kann.

Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Schwäbischen Albverein, der durch Markus Kempf vertreten war, Wegewart der Ortsgruppe Justingen-Engstetten, ist die Tour in beiden Richtungen mit grün-weißen Tafeln ausgeschildert. Landrat Scheffold machte deutlich, dass die Radstrecke mit anderen Radwegen kombinierbar und insbesondere über die Bahnhöfe Schelklingen, Blaubeuren, Herrlingen, Ulm und Niederstotzingen gut erreichbar ist.

Fast durchweg auf Asphalt

Seit vergangenem Jahr hat die Arbeitsgemeinschaft Weltkultursprung eine von Katharina Susec geleitete hauptamtliche Geschäftsstelle. So konnte die Radstrecke „Eiszeittäler“ in Zusammenarbeit mit dem Alb-Donau-Kreis, dem Landkreis Heidenheim und der Stadt Ulm eingerichtet werden. Ein Flyer hilft beim ersten Einstieg in die Thematik, die „Herausforderung und Chance zugleich“ darstellt, wie es der Landrat formulierte. Durch die neue Fahrradstrecke „Eiszeittäler“ sind Ach- und Lonetal für Radfahrer jetzt miteinander verbunden. Rund 75 Kilometer umfasst die Strecke, die von Radfahrern und E-Bikern genutzt werden kann, wobei im Lonetal ein Schotterweg bewältigt werden muss, ansonsten fährt man auf Asphalt. Für Fußgänger werden im kommenden Jahr Wanderwege ausgeschildert, um Kollisionen mit Radfahrern zu vermeiden. Der Albverein steht hinsichtlich deren Ausschilderung bereits in den Startlöchern.

Für Landrat Heiner Scheffold stellt sich das Projekt als sehr bedeutend dar. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass entlang der ganzjährig befahrbaren Strecke die ältesten figürlichen Kunstwerke der Menschheit gefunden wurden, welche 40 000 Jahre zurückreichen. Neben der Venus vom Hohle Fels gehören auch Bruchstücke von Musikinstrumenten zu den bedeutenden Funden. „Das Erlebbarmachen der Geschichte und die Verbindung der Präsentationsorte mit den Fundorten macht den Eiszeittäler so einzigartig und bedeutungsvoll“ sagte Scheffold, ehe er gemeinsam mit den Bürgermeistern Marcus Bremer aus Niederstotzingen, Ulrich Ruckh aus Schelklingen und Daniel Vogt aus Herbrechtingen sowie der Leiterin des urgeschichtlichen Museums Blaubeurenn Stefanie Kölbeln und Monika Suckut vom Landratsamt Heidenheim die Strecke offiziell freigab. Heiner Scheffold vergaß dabei nicht zu betonen, dass die Zusammenarbeit der Beteiligten untereinander und mit dem Regierungspräsidium die Grundlage für den Radweg darstellte.

Ferner erläuterte er, weshalb das Welterbe in kurzer Zeit vieles bewirkt hat. Es seien ein autorisiertes Logo und eine Website entstanden, jede Höhle stehe für ein anderes Thema, und musikalische Events mit Künstlern wie Boss Hoss, Christina Stürmer oder Frank Heinkel hätten den Bekanntheitsgrad der einzelnen Höhlen gefördert. In Schelklingen werde ein Infozentrum entstehen, und es seien Gästeführer ausgebildet worden, die fundierte Informationen weitergeben könnten. „Uns sind Qualität und sanfter Tourismus in der Natur sehr wichtig. Die Fundstätten dürfen nicht beeinträchtigt werden“, so Scheffold. Besonders spannend findet er, dass die Strecke eine Zeitreise bietet, denn „die prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alb, die schon länger Welterbe sind, liegen nur 100 Meter neben der Strecke. Noch wird das Gelände gerichtet und mit einer Hütte versehen. Sobald es im kommenden Jahr besucht werden kann, wird auch dieses zweite Welterbe an der Strecke ausgeschildert“.