Zwei Musiker sind seit 40 Jahren aktiv

Das Frühjahrskonzert am Samstagabend hat der Musikverein „Edelweiß“ Rottenacker genutzt, um langjährige und verdiente Mitglieder zu ehren. Über viele Jahre hätten die Geehrten ihrem Verein die Treue gehalten und sich für die Blasmusik engagiert, lobte Matthias Dolpp, Vorsitzender des Blasmusik-Kreisverbands Ulm/Alb-Donau.

Mit der goldenen Ehrennadel des baden-württembergischen Blasmusikverbands mit Diamant und Ehrenbrief wurden zwei Musiker für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Edelweiß“ ausgezeichnet. „Sie haben nicht nur vier Jahrzehnte im Orchester gespielt, sondern sich in verschiedenen Ämtern für den Verein engagiert“, betonte Vorsitzender Stefan Gemmi. Wolfgang Schweikert spielt die Posaune und war über viele Jahre Jugenddirigent, Jugendleiter, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender des Musikvereins. Die Trompete spielt Wilfried Maier. Er war Kassierer und Vorsitzender des Rottenacker Musikvereins.

Mit der silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbands wurde Rebecca Stiehle für ihre 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die goldene Fördermedaille des Landesverbands bekam Martin Striebel, der sich 23 Jahre im Vorstand des Vereins als stellvetretender Vorsitzender und Beisitzer engagiert hat. Die Nachwuchsmusiker Alexandra Walter, Benjamin Schilling, Jasmin Schelkle, Luisa Fesseler und Anna Striebel wurden für zehnjähriges Musizieren mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. „Ohne Fördermitglieder wäre in unserem Verein vieles nicht machbar“, betonte Gemmi und überreichte die goldene Verbands-Ehrennadel mit Diamant an Heinrich Dommer, der seit 60 Jahren förderndes Mitglied des Musikvereins „Edelweiß“ ist. Die goldene Nadel ging für 30-jährige Fördermitgliedschaft auch an Peter Mayer und Annemarie Erne.