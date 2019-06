Diebe haben Montagnacht einen Zigarettenautomaten in Rottenacker abmontiert. Gegen 2.45 Uhr hörte ein Zeuge verdächtige Geräusche in der Braigestraße. Er schaute aus dem Fenster und sah drei Personen schemenhaft, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Die Diebe hatten den Automaten innerhalb kürzester Zeit abmontiert und ihn in ihr Auto geladen. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. „Hinschauen, helfen, melden“ sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, wie in diesem Fall Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Wer etwas beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann wie in diesem Fall dazu beigetragen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.