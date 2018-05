Zeltaufbau bei strömendem Regen

Bestes Frühsommerwetter ist für das anstehende Wochenende und damit auch für das Frühlingsfest des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker vorausgesagt. Beim Zeltaufbau am Dienstag sah die Wetterlage allerdings ganz anders aus. Stundenlang mussten die Musiker im Regen arbeiten.

„An so ein extremes Regenwetter beim Zeltaufbau kann ich mich nicht erinnern“, sagte Wolfgang Schweikert vom Musikverein, der sich schon seit Jahrzehnten beim Frühlingsfest engagiert. Meist habe es beim Abbau geregnet und auch während des Festes habe es schon oft ein oder zwei Regentage gegeben. „Aber dieses Jahr scheint ja alles anders zu werden“, fügt er hinzu. Denn für das Festwochenende ist Sonne satt angekündigt.

Rund 40 Helfer haben am Dienstag bei Aufbau des großen Festzeltes mit angepackt. „Es ist super, dass wieder so viele zusammengekommen sind“, sagt Verena Huber, als Vorsitzende zuständig für den Festbetrieb beim Musikverein. Besonders lobenswert sei, dass bei Zeltaufbau, aber auch beim Frühlingsfest ganz generell, Jung und Alt zusammenarbeiten. Von etwa 16 bis 22 Uhr haben die Frauen und Männer auf dem Festplatz in Rottenacker gearbeitet.

„Wegen des starken Regens mussten wir etwa eine halbe Stunde komplett pausieren“, berichtet Schweikert. Aber auch als es später schwächer regnete, seien die Arbeiten nur mühsam vorangegangen. Etwa zwei Stunden länger als geplant habe der Aufbau des Zeltes, das rund 900 Sitzplätze bietet, gedauert. Am Mittwoch und Donnerstag standen der Einbau des Inventars an. „Auch am Freitag folgen noch letzte Arbeiten, bevor dann am Abend die Summer-Night-Party steigt“, so Verena Huber.