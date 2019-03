Zahlen und Zukunft im Mittelpunkt

Bei einer Kundenversammlung der Donau-Iller-Bank für Rottenacker, Kirchbierlingen, Oberstadion und Unterstadion in der Festhalle Rottenacker berichteten am Donnerstag Vorstandvorsitzender Jost Grimm und Privatkundenberater Achim Britsch über die Entwicklung der Bank im Jahr 2018. Zu den Kernthemen gehörten die positive Entwicklung der Bank und die zunehmende Digitalisierung. Wilhelm Keicher führte mit vielen Reimen und Anekdoten durch eine Weinprobe von sechs Heilbronner Tröpfchen.

27 000 Mitglieder

Aufsichtsrat Peter Fischbach begrüßte neben den Vorstandsmitgliedern Peter Seibel und Gerhard Doldinger als Redner den Vorsitzenden Grimm und Privatkundenberater Achim Britsch. Grimm erinnerte an die Gründung der Handwerkerbank im Jahr 1869, die vor 150 Jahren von 37 Unternehmern ins Leben gerufen wurde, exakt in jenem Jahr, in dem Rottenacker einen Bahnanschluss erhielt. Die heutige Donau-Iller-Bank als Nachfolgeinstitut habe 27 000 Mitglieder. Ohne staatliche Hilfe habe die Bank alle Krisenzeiten überstanden, „von Bürgern für Bürger, Geld anlegen, Geld verleihen. Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, so Grimm. Über die geplante Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank sagte er: „Wenn Sie zwei Erkältete in ein Bett legen, kommt selten ein Gesunder heraus.“

Zu den Herausforderungen der heutigen Zeit gehöre die zunehmende Digitalisierung im Kundenverkehr. So habe die Bank am Donnerstagmorgen den Live-Chat eingeführt, über den der Kunde seinen Bankberater direkt ansprechen kann. Auch wenn immer mehr Kunden die neuen technischen Möglichkeiten nutzen, werde es weiterhin persönliche Kundenberatungen geben. Die Niedrigzinsphase werde noch lange Zeit anhalten, war sich der Vorsitzende sicher.

Erheblicher Kaufkraftverlust

Durch die Nullprozentpolitik der Europäischen Zentralbank und einer Inflationsrate von 1,5 Prozent entstünde ein erheblicher Kaufkraftverlust, dem nur durch intelligente Anlageformen entgegengewirkt werden könne. Sowohl das Kreditvolumen der Bank, als auch die Einlagen seien deutlich angestiegen. Die Bilanzsumme der Bank habe 1,14 Milliarden Euro betragen. 2018 sei das Institut zum dritten Mal als beste Bank Ehingens ausgezeichnet worden. Im kommenden Jahr stünde die Fusion mit der Raiba Ehingen-Hochsträß an, die annähernd das gleiche Geschäftsgebiet abdecke. „Alb-Donau-Iller Bank eG“ solle das Haus dann heißen.

Britsch konnte eine ebenso positive Entwicklung der Bank im Bereich Rottenacker, Kirchbierlingen, Oberstadion und Unterstadion vermelden, das Kundenvolumen habe 71 Millionen Euro betragen. 1013 der 2715 Kunden seien Mitglieder bei der Bank. Als intelligente Anlageform nannte er Immobilienfonds mit einer Rendite von 1,5 bis 2,5 Prozent. Im Juli steht eine Jubiläumsfahrt nach Bayrischzell und an den Schliersee an. Der Beirat wurde einstimmig auf sechs Jahre wiedergewählt, Heinrich Dommer, Josef Geisinger, Thomas Ried, Alfred Seiz, Alexander Schirmer und Erich Walter. Ausgeschieden sind altershalber Hans Rabel und Hans Walter.

Wilhelm Keicher sorgte zum Ausklang für eine schwäbisch humorvolle Weinprobe mit sechs Heilbronner Weinen. „Mir isch ein Einbrecher lieber als ein Doktor, weil wenn der Einbrecher geht, weiß man wenigstens, was einem fehlt“. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Musikverein Edelweiß unter Leitung von Peter Munding.

