Wirtschaftsplan zur Wasserversorgung sorgt für Ärger

Für Ärger im Rottenacker Gemeinderat sorgte am Donnerstag der Wirtschaftsplan 2020 für die gemeindeeigene Wasserversorgung, die Axel Leute aus der Verwaltung der VG Munderkingen den Räten vorgetragen hat.

Wie beim Gemeindehaushalt, müssen die Finanzen des „Eigenbetriebs Wasserversorgung“ künftig in Form der „kommunalen Doppik“ dargestellt und nach deren geltenden Grundsätzen aufgestellt werden. Demnach sind heuer zum ersten Mal sogenannte Steuerungskosten einzurechnen, die nach einem in ganz Baden-Württemberg geltenden Schlüssel ermittelt werden müssen.

Damit soll erreicht werden, dass alle Kosten, die beispielsweise im Rathaus oder im Gemeindebauhof rund um die Wasserversorgung anfallen, eingerechnet sind. Durch die neue Art der Berechnung sind diese Kosten in Rottenacker von bisher rund 15 000 Euro pro Jahr auf 170 000 Euro pro Jahr gestiegen.

Bürgermeister rechnet vor

„Der normale Menschenverstand sagt mir, dass das nicht sein kann. Diese immensen Kosten sind in Rottenacker für die Wasserversorgung niemals angefallen“, sagte Bürgermeister Karl Hauler und machte eine einfache Rechnung auf: In Rottenacker werden jedes Jahr rund 85 000 Kubikmeter Wasser verkauft.

Wenn die Kosten um 170 000 Euro steigen, müsste dadurch die Wassergebühr um zwei Euro pro Kubikmeter Frischwasser angehoben werden. „Da würden wir ja Gebührenerhöhungen bekommen, die sich gewaschen haben“, so Hauler.

Bürgermeister und Räte waren sich einig, dass diese „für die Bürger negativen Auswirkungen der Doppik“ dringend an die verantwortlichen Stellen gemeldet werden müssen. „Diese Rechnung mag vielleicht in Großstädten aufgehen. In kleinen Gemeinden wie Rottenacker entspricht sie aber auf keinen Fall der Realität“, betonte der Bürgermeister.

In diesem Jahr werden die Wassergebühren in Rottenacker nicht angehoben. „Im kommenden Jahr müssen wir neu kalkulieren“, sagte Axel Leute. Den Einnahmen der Rottenacker Wasserversorgung in Höhe von 200 700 Euro stehen im Jahr 2020 geplante Ausgaben von knapp 400 000 Euro gegenüber, so dass im Wirtschaftsplan für den Rottenacker „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ ein Verlust von 176 550 Euro ausgewiesen wird. „Die momentanen Grundlagen zur Ermittlung der Wassergebühren sind sehr unerfreulich“, betonte Bürgermeister Hauler.