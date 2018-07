Verpuffung fordert Feuerwehrleute

Eine Verpuffung an einer Batterieladestation für Gabelstapler verursacht in der Halle der Firma Hahl in der Rottenacker Bahnhofstraße eine Staubexplosion, so lautete die Übungsannahme bei der diesjährigen Hauptübung der Feuerwehr in Rottenacker. Außerdem gelang es vier Personen nicht mehr rechtzeitig, das Gebäude zu verlassen.

26 Wehrmänner und vier Mitglieder der „Helfer vor Ort Gruppe“ der Rot-Kreuz-Ortsgruppe Munderkingen-Rottenacker rückten am Samstag mit drei Fahrzeugen und einem Rettungswagen an. Mit dem Verlauf der Übung war Kommandant Gerd Grötzingen trotz der nicht einfachen Bedingungen zufrieden. (is)