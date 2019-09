Verlässliche Grundschule in Rottenacker wird teurer

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Gemeinderat Rottenacker erstmals eine Benutzungsordnung für das Betreuungsangebot „Verlässliche Grundschule“ beschlossen. Gleichzeitig erfolgte eine Beitragserhöhung. Seit 2002 gibt es an der Grundschule das Betreuungsangebot „verlässliche Grundschule“. Das Konzept hat sich bewährt und wurde sukzessive ausgebaut, ganz nach den Bedürfnissen der Eltern und Kinder.

Pro Kind waren bisher zehn Euro monatlich an Gebühren zu entrichten. Bürgermeister Karl Hauler wies darauf hin, dass die Elternbeiträge „unschlagbar günstig“ seien, und bisher noch nie erhöht worden sind. Auch habe man zum neuen Schuljahr zwei neue Betreuerinnen eingestellt. Nun solle das verlässliche Betreuungsangebot geregelt werden, es habe bisher keine Anwesenheitspflicht gegeben. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Benutzungsordnung enthält Regelungen zu Aufsicht, Haftung, Krankheitsfällen, Kündigung und Versicherung. Sie macht die Anmeldung für ein Schuljahr verbindlich. Ferner wurde ein offizielles Anmeldeformular vorgestellt.

Ergänzungwunsch abgelehnt

Da die Regelung eine abgeschlossene Liste an wichtigen Kündigungsgründen enthält, Wohnungswechsel und Arbeitslosigkeit, forderte Gemeinderat Dietmar Moll eine Ergänzung um „sonstige wichtige Gründe“. Bürgermeister Hauler trat dem entgegen mit der Frage, wo fange man an, wo höre man auf. Er sagte zu, auch wenn weitere Kündigungsgründe in der Benutzungsordnung nicht vorgesehen seien, werde man Einzelfälle prüfen: „Wir sind die Letzten, die auf etwas draufsitzen würden“. Mit einer Erhöhung des monatlichen Elternbeitrags auf 15 Euro wurde die Benutzungsordnung wie von der Verwaltung vorgeschlagen einstimmig beschlossen. Folgende Betreuungszeiten sind vorgesehen, die im Bedarfsfalle nach Aussage des Schultes ergänzt werden können: Vor Unterrichtsbeginn Montag, Dienstag und Freitag je von 7 bis 7.45 Uhr, Mittwoch und Donnerstag je von 7 bis 8.30 Uhr. Nach dem Unterricht: Montag 12 bis 13 Uhr, Dienstag 11.15 bis 13.40 Uhr, Mittwoch 12 bis 13.40 Uhr und Freitag 11.15 bis 13 Uhr. Donnerstags besteht von 12 bis 15.30 Uhr ein Betreuungsangebot mit Mittagessen „Oifach Essa“ der evangelischen Kirchengemeinde.

Die neue Leiterin der Grundschule, Katrin Tress, berichtete aus dem Schulalltag. Die Schule sei gut aufgestellt, es gebe vier Klassen und vier Klassenlehrerinnen mit je vollem Lehrauftrag. Eine erkrankte Kollegin werde durch eine frisch zugewiesene Kraft kompetent und engagiert so lange wie notwendig ersetzt.

Bebauungsplan „An der Zeppelinstraße“ aufgestellt

Da der Gemeinde keine gemeindeeigenen Bauplätze mehr zur Verfügung stehen, und die Nachfrage nach Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhäusern nach wie vor groß ist, möchte die Gemeinde weiteres Bauland ausweisen. Der Gemeinderat hat am 18. Juli beschlossen, den Bebauungsplan „An der Zeppelinstraße“ aufzustellen. Die Entwürfe des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvorschriften lag vom 5. August bis 6. September öffentlich aus. Gegenstand der Diskussion waren die eingegangenen Anregungen. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Stellungnahmen berücksichtigt werden.

Friedhofssatzung wird neu gefasst

Auf Bitte des Landratsamts fasste der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag die Friedhofssatzung neu. Da die Kostendeckung inzwischen auf 42 Prozent abgesunken ist, enthält die neue Satzung zunächst eine Kostendeckung von 53 Prozent. Das Landratsamt empfiehlt zwischen 50 und 60 Prozent. Rainer Haaga befand in einer Stellungnahme die Erhöhung als „an der unteren Grenze“, nachdem die Gebühren von den Erben zu tragen sind. Walter schlug eine Überprüfung der Gebühren im Abstand von zwei bis drei Jahren vor. Einstimmig hat der Rat die neue Satzung gebilligt mit folgenden Gebühren: Verwaltungsgebühren 40 Euor, Grabbestattung 300 Euro, Urnenbestattung 100 Euro, Benutzung der Leichenhalle 150 Euro, Gebühren für Überlassung eines Reihengrabs 650 Euro, Urnenreihengrab 300 Euro.Breitbandausbau schreitet weiter voran

Bürgermeister Hauler gab bekannt, dass die Backboneleitungen im Herbst 2020 fertig verlegt sein sollen. Auf die Frage von Gemeinderat Christian Walter, wann alle Häuser in Rottenacker Glasfaser bekämen, antwortete der Schultes diplomatisch. Er verwies darauf, dass andere Gemeinden mit zehn Jahren rechnen, ergänzte jedoch, dass er sich noch Bundesförderung erhoffe.

Neufassung der Geschäftsordnung

Die bisherige Geschäftsordnung für den Gemeinderat von 1990 wurde in der Sitzung des Gremiums einstimmig durch eine neue Geschäftsordnung abgelöst. Die Neufassung berücksichtigt das Muster des Gemeindetags und spezifische Vorschriften für Rottenacker. Unter anderem wurde die Einberufungsfrist von drei bis fünf auf acht Tage verlängert. Die Bürgerfragestunde wurde vom Ende an den Anfang vorverlegt.

Für Gutachterausschuss Mitglieder vorgeschlagen

Seit 1980 nimmt die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen für ihre Mitgliedsgemeinden die Aufgabe des Gutachterausschusses wahr. Dieser tritt zusammen in der Besetzung mit dem Vorsitzenden Marc Walter, dem Verbandsbaumeister Roland Kuch und einem Vertreter aus der jeweiligen Gemeinde, in der die Verkehrswertermittlung erhoben wird. Walter machte klar, dass in der VG die vorgeschriebene Anzahl an Kaufverträgen nicht erreicht wird, um dem Gutachterausschuss genügend Grundlagen für seine Bewertungen zu liefern. Daher werde, da das Landratsamt hierfür keine Zuständigkeit hat, ein für den gesamten Alb-Donau-Kreis zuständiger Gutachterausschuss mit Sitz in Ehingen in ein bis zwei Jahren eingerichtet. Raumbezogene Vertreter aus den Gemeinden werden dafür benötigt. Für Rottenacker waren bisher Friedrich Striebel und Rainer Haaga bestellt. Aus der Mitte des Gemeinderats wurde Christian Walter als Nachfolger für Friedrich Striebel vorgeschlagen. Vom Gremium wurden der Verwaltungsgemeinschaft einstimmig Rainer Haaga und Christian Walter für vier Jahre für die Bestellung vorgeschlagen.