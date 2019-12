Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Rottenacker Beute gemacht. Nach Erkenntnissen der Polizei drangen die Täter gewaltsam in das Vereinsheim ein. Dazu hatten sie eine Verglasung eingeworfen. Im Inneren rissen sie einen Zigarettenautomaten von der Wand. Außerdem fanden sie Wurst, Brot, Süßigkeiten und Münzgeld. Das alles machten sie zu ihrer Beute und flüchteten. Der Automat lag aufgebrochen in der Nähe des Tatorts. Insgesamt hinterließen die Täter einen Schaden von etwa 2500 Euro. Die Polizei aus Munderkingen ermittelt jetzt und hofft unter der Telefon-Nr. 07391/5880 auf Zeugenhinweise. Spezialisten sicherten die Spuren.