TSG Rottenacker unterliegt Blaustein

Der Fußball-Bezirksligist TSG Rottenacker hat ein Testspiel gegen den TSV Blaustein mit 3:5 (2:3) verloren. Der Landesligist hatte von Beginn an die Spielkontrolle übernommen, doch die TSG ging durch Daniel Meier nach einer Viertelstunde in Führung. Eingeleitet hatte das Tor durch ein überragendes Zuspiel Marcel Holz. In der 25. Minute erhöhte Jannik Sachpazidis auf 2:0. Mit einem Doppelschlag (35. und 37. Minute) glichen Michael Passer und Marius Veith für die Gäste aus. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel ging der Landesligist durch Oliver Schotter mit 3:2 in Führung. Nach der Pause ließ Blaustein Ball und Gegner durch gute Kombinationen viel laufen und baute die Führung durch Julian Schöll (55.) und Zoran Jelic (57.) auf 5:2 aus, ehe Matthias Burgmaier mit abgefälschtem Distanzschuss auf 3:5 verkürzte (75.). Am Mittwoch, 1. August, 19 Uhr, findet das nächste Vorbereitungsspiel der TSG Rottenacker statt. Dabei trifft die TSG um 19 Uhr in Rottenacker auf den A-Ligisten TSV Blaubeuren. Die Partie sollte ursprünglich in Blaubeuren sein, wurde aber kurzfristig gedreht.