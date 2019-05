TSG Rottenacker Tennis: Damen gewinnen Derby

Die Tennis-Damen der TSG Rottenacker haben das Derby der Bezirksliga bei der SG Altheim mit 6:3 für sich entschieden. Nach zuvor zwei Tagen im Trainingslager in Immenstaad am Bodensee setzten sich im Einzel zunächst Assunta Penna, Friederike Jankowski, Christine Walter und Franziska Kurz durch. Aus dem 4:2-Zwischenstand nach den Einzeln wurde durch zwei Doppelsiege ein 6:3-Auswärtssieg für die Rottenacker Damen. Siegreich waren im Doppel Friederike Jankowski /Assunta Penna sowie Elena Breymaier/Christine Walter. Die Beine waren nach drei Tagen Tennis, Trainingslager und Spiel, am Ende zwar schwer, die Siegesparty ließen sich die Rottenacker aber nicht nehmen. Foto: privat