TSG Rottenacker kürt Tennis-Vereinsmeister

In den vergangenen drei Wochen sind die Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung der TSG Rottenacker ausgetragen worden. 21 Spieler traten an. Bei bestem Wetter waren nun Finals. Im Mixed setzten sich Friederike Jankowski/Tom Breymaier klar gegen Selina Walter/Gerhard Braig durch. Im Herren-Doppel gewannen Breymaier/Braig gegen Kurt Merkle/Enrico Gawol deutlich in zwei Sätzen. Auch im Herren-Einzel trafen Tom Breymaier und Gerhard Braig aufeinander. In dem spannenden Drei-Stunden-Match holte sich der 58-jährige Braig im Match-Tiebreak den Sieg. Bei den Damen wurde Elena Breymaier Vereinsmeisterin. Sie bezwang Friederike Jankowski in zwei Sätzen. Abschließend fand der Saisonabschluss im Sportheim in Rottenacker statt. Neben der Geselligkeit stand ein Rückblick des neuen Vorsitzenden Ralf Jankowski auf der Agenda. Er erinnerte an die Höhepunkte des Tennis-Jahres, das Flutlichtturnier, die beiden Meisterschaften der Herren 55 und Herren sowie Platz zwei der aktiven Damen: „Es war ein äußerst erfolgreiches Jahr, sowohl sportlich als auch im Verein“, so Jankowski. Bis voraussichtlich Mitte Oktober kann in Rottenacker auf den vier Plätzen gespielt werden.