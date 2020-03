TSG hat ab sofort drei Abteilungsleiter

Die Abteilung Fußball der TSG Rottenacker hielt vergangene Woche im Sportheim die jährliche Abteilungsversammlung ab.

Nach der Begrüßung der 48 Abteilungsmitglieder durch Abteilungsleiter Oliver Born standen die Berichte der verschiedenen Sparten (Aktive, Jugend, AH und Förderverein „Schwarz Weiss Donau“) an. Ein wichtiger Punkt des vergangenen Vereinsjahres war natürlich der Zusammenschluss bei den Aktiven mit dem VfL Munderkingen zur Spielgemeinschaft Schwarz-Weiß-Donau.

Weiteres aktuelles Thema war auch das Coronavirus und die damit verbundenen Folgen für den Sportbetrieb und Spiele.

Die sportliche Leitung der Aktiven und der Jugendabteilung gaben bekannt, dass der Trainingsbetrieb bis auf weiteres eingestellt werde und dass im Augenblick keine seriöse Aussage getätigt werden kann, ob und wann es mit dem Spielbetrieb weitergehen kann. Hierbei will sich der Verein an den Richtlinien des WFV und den Behörden orientieren.

Bei den Wahlen traten insgesamt fünf Mitglieder nicht mehr zur Wahl an, unter anderem der bisherige Abteilungsleiter Oliver Born. Vom Ausschuss wurde vorgeschlagen, einer Umstrukturierung auf drei Abteilungsleiter zuzustimmen, die von den Mitgliedern einstimmig beschlossen wurde. Neu in der Abteilungsleiterfunktion sind Christian Grune, Michael Striebel sowie Stephan Grötzinger. Matthias Beck folgt als Abteilungskassier auf Thomas Zimmer.

Zudem werden Christian Herzog und Mathias Jäger Aufgaben in der Jugendabteilung übernehmen und somit den Abteilungsleiter Michael Striebel unterstützen. Sie folgen auf Thomas Gemmi, Uwe Speiser und Stephan Grötzinger.

Der im Sommer zu den Aktiven dazugestoßende Adrian Stocker ersetzt als Beisitzer Simon Werner.

Der neue Abteilungsleiter Christian Grune stellte im Anschluss an die Wahlen der Versammlung die neue Abteilungsstruktur anhand einer Power-Point-Präsentation vor und zeigte den Vereinsmitgliedern auf, welche Gründe zur Umstrukturierung führten, sowie Ziele, die die Abteilung in Zukunft angehen möchte. Die neue Abteilungsleitung bedankte sich bei den ausscheidenden Ausschussmitgliedern Oliver Born, Thomas Zimmer, Uwe Speiser, Thomas Gemmi und Simon Werner mit einem Präsent für die zum Teil langjährige ehrenamtliche Arbeit in der Abteilung Fußball.

Besonders Uwe Speiser und Thomas Zimmer gilt es laut Abteilung hierbei zu erwähnen, die über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Rollen die Geschicke des Vereins mitgestaltet haben und entscheidend am Erfolg beteiligt waren.