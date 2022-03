Trinkwasser in Rottenacker wird desinfiziert

Bei einer Routineuntersuchung im Versorgungsgebiet ist im Ortsnetz Rottenacker eine Verunreinigung des Trinkwassers durch Keime festgestellt worden. Dies teilt die Ortsverwaltung mit.

Aus Vorsorgegründen wurde in Absprache mit dem Gesundheitsamt Ulm daher beschlossen, das Trinkwasser mit Chlor zu desinfizieren. Dabei werde die nach der Trinkwasserverordnung zulässige geringe Menge an Chlor zugegeben. Ein leichter Chlorgeruch ist daher nicht auszuschließen, heißt es in der Mitteilung. Nach der Installation der Chlorungsanlage werde es erfahrungsgemäß einige Zeit dauern, bis an allen Entnahmestellen Chlor nachgewiesen werden könne.

Empfehlung: das Wasser abkochen

Von der Chlorung des Trinkwassers ist die gesamte Gemeinde betroffen. Außerdem empfehlen die Behörden, das Trinkwasser zusätzlich abzukochen. Es wird in den nächsten Tagen verstärkt beprobt. Sobald die Laborergebnisse vorliegen, folgen weitere Informationen.

Darüber hinaus Hinweis weist das Gesundheitsamt darauf hin, dass mit Chlor desinfiziertes Wasser für Aquarien ungeeignet ist.