Spenden ist grundsätzlich eine gute Sache und wird befürwortet, so die allgemeine Ansicht. Doch hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert, im Besonderen was Kleiderspenden anbelangt.

Die Mentalität habe sich in eine Richtung entwickelt, in der viel eher weggeworfen würde. Ein Phänomen, das auch der Vorsitzende der Aktion Hoffnung bestätigt. Anton Vaas leitet die kirchliche Hilfsorganisation der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Diese ist, wie andere caritative Vereine, auch für die Abholung und Verarbeitung der ...