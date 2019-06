Stehbach Musikanten spielen beim Rottenacker Frühlingsfest

„Blasmusik vom Feinsten“: Wenn unter diesem Motto die Stehbach Musikanten am kommenden Sonntag ab 17.30 Uhr ihre Instrumente erklingen lassen, dann pilgern wieder zahlreiche Zuhörer und Fans nach Rottenacker ins Festzelt, um sich mit klassischer Blasmusik verwöhnen zu lassen.

Momentan bestehen die Stehbach Musikanten aus 18 Musikern, die sich aus den verschiedensten Musikvereinen der Region zusammengefunden haben, um gemeinsam zu musizieren. „Wir proben einmal in der Woche in unserem Probelokal in Kirchen und haben viel Freude dabei“, sagt Klarinettist Ralf Munding und fügt hinzu: „Ich bin bereits seit 20 Jahren bei den Stehbach Musikanten und am besten gefällt mir dabei die Kameradschaft, wir haben immer eine Gaudi.“ Das bestätigt auch Dirigent Steffen Läpple: „Am meisten gefällt es mir, 18 Blasmusik-begeisterte Musiker vor mir sitzen zu haben, die es mögen, Blasmusik schön, sauber, weich, rund und klangvoll zu musizieren. Deshalb auch unser Motto Blasmusik vom Feinsten“, ergänzt er.

Zehn Auftritte geplant

Jedoch nicht nur instrumental, auch gesanglich haben die Stehbach Musikanten mit dem Gesangsduett Steffen Lepple und Steffi Huber einiges zu bieten. „Ich finde der Gesang rundet die Titel einfach noch mehr ab. Ich bin der Meinung, dass man durch Gesang das Publikum noch mehr erreicht. Bei jedem Auftritt gibt es Zuhörer, die sämtliche Texte auswendig können - eine Böhmische Liebe muss einfach gesungen werden. Das war der Grund, warum wir uns entschieden haben, zusammen zu singen“, so der begeisterte Sänger und Dirigent Läpple.

„Bei den Stehbach Musikanten habe ich früher selber mitgespielt und nun bin ich schon seit rund zehn Jahren Dirigent und freue mich dieses Jahr auf zehn Auftritte. Das diesjährige Highlight wird sicherlich das Weinfest in Kirchen werden, auf dem wir als Vorkapelle von den Schwarzwaldkrainern spielen dürfen“, so Läpple weiter.