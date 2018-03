Steffi Walter ist neue Notenwartin beim Musikverein Rottenacker

„Wir können auf ein gutes Vereinsjahr auf musikalisch hohem Niveau zurückblicken“, hat Stefan Gemmi, einer der drei Vorsitzenden des Rottenacker Musikvereins „Edelweiß“, am Samstagabend während der Hauptversammlung im Musikerheim gesagt.

Bei den anstehenden Wahlen wurden Stefan Gemmi, als Vorsitzender mit dem Aufgabenbereich „Orchesterbetrieb“ und Alexander Schelkle, als Vorsitzender für den Bereich „Verwaltung und Organisation“ sowie Schriftführerin Alice Haaga einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Notenwartin Marlies Reichenecker stellte sich nicht mehr zur Wahl, ihre Aufgaben übernimmt künftig Steffi Walter. Neue Beisitzer im Vereinsausschuss sind Jeremias Kramer und Dagmar Moll. Die bisherigen Beisitzer Martin Striebel und Simone Walter traten nicht mehr zur Wahl an. Wie bisher ist Vanessa Lehmann die Jugendsprecherin des Musikvereins und Wolfgang Gemmi prüft weiterhin die Kasse.

Gemmi berichtete von der begonnenen Dauerkooperation mit der Grundschule, bei der zwei Musikerinnen des Vereins in der Rottenacker Schule Musikunterricht geben und betonte: „Eine gute Gelegenheit, Nachwuchs für unsere Orchester zu sichern.“ Das 37. Frühlingsfest, insbesondere das erste Edelweiß-Treffen, wertete Gemmi als „vollen Erfolg“ und kündigte den Gegenbesuch beim „Edelweiß-Verein“ in Wörth am Rhein an. Dass der Musikverein Rottenacker den Zuschlag für das Kreismusikfest im Jahr 2020 nicht bekommen hat, bedauerte der Vorsitzende. „Trotzdem werden wir unser 120-jähriges Bestehen in zwei Jahren gebührend feiern“, so Gemmi.

Kassier Christian Neff meldete einen positiven Kassenstand und Schriftführerin Alice Haaga ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Vom Narrentreffen in Munderkingen über das Frühjahrskonzert, verschiedene Zeltfeste, den Vereinsausflug und das Hütten-Wochenende in Laterns bis zum Weihnachtskonzert der Jugendkapelle und dem Turmblasen zu Silvester spannte Haaga den Bogen der Aktivitäten des vergangenen Jahres.

Am Wertungsspiel in Metzingen nahm die Jugendkapelle „mit hervorragendem Erfolg“ teil und mit 91,2 Punkten erreichte das aktive Orchester beim Kreismusikfest in Schmiechen in der Höchststufe ein hervorragendes Ergebnis. „Ich bin mit den Leistungen aller Musiker mehr als zufrieden“, lobte Dirigent Peter Munding. Momentan hat der Musikverein „Edelweiß“ 404 Mitglieder, davon sind 161 aktive Musiker. „Rund 80 Kinder werden an Instrumenten ausgebildet, im Vororchester spielen 14 Kinder mit und in der Jugendkapelle musizieren 43 Jugendliche“, meldete Jugendleiterin Manuela Hecht.

Bürgermeister Karl Hauler gratulierte dem Musikverein zu den musikalischen Erfolgen und lobte die „ausgezeichnete Jugendarbeit“. „Der Musikverein ist während des ganzen Jahres präsent im Ort und das Frühlingsfest war wieder ein besonderes Ereignis in Rottenacker“, so der Bürgermeister.

Bei 43 Gesamtproben der aktiven Kapelle hat Stefan Gemmi nie gefehlt. Nur eine Probe versäumt haben Ilse Fessler und Tanja Kurth, zwei Mal gefehlt haben Christian Neff und Peter Munding. Den fleißigen Probenbesuchern überreichte Vorsitzende Verena Huber ein Geschenk. Außerdem bedankte sie sich bei „den wichtigen Helfern“ im Hintergrund Albert Walter, Paul Maucher, Steffi Walter und Andreas Brucker. Mit Blick auf 2018 wurde zum Schluss der Versammlung das Frühjahrskonzert am 24. März und das Frühlingsfest vom 25. bis 28. Mai angekündigt.

„Edelweiß-Kristall“ für Martin Striebel

Nach 23 Jahren im Vorstand des Musikvereins „Edelweiß“ Rottenacker stellte sich Martin Striebel am Samstagabend bei der Hauptversammlung im Musikerheim nicht mehr zur Wahl. Die drei Vorsitzenden Verena Huber, Stefan Gemmi und Alexander Schelkle überreichten ihm für seine Verdienste einen „Edelweiß-Kristall“ und einen Wellness-Gutschein. Von 1995 bis 2006 war Striebel Beisitzer im Vereinsausschuss. Dieses Amt hatte er auch von 2007 bis zum vergangenen Samstag inne. Dazwischen war Striebel für ein Jahr Vize-Vorsitzender des Musikvereins „Edelweiß“. „Außerdem ist er seit jeher unser Alteisenwart“, verkündete Verena Huber, die die „hohe Einsatzbereitschaft“ und die „ehrenamtliche Aufopferung“ Striebels für den Verein lobte.