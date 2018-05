Stühle in der Mehrzweckhalle bekommen Polster

Die Stühle in der Mehrzweckhalle in Rottenacker erhalten Sitzpolster. Darauf hat sich der Gemeinderat am Donnerstag verständigt. Rund 14 000 Euro werden die Polster kosten.

Vor rund zwei Jahren hatte die Gemeinde 500 neue Stühle für die Mehrzweckhalle angeschafft. Damals war die finanzielle Lage in Rottenacker angespannt, erinnert Bürgermeister Karl Hauler, warum bei der Anschaffung auf Polster verzichtet wurde. Früher habe es in der Halle noch Tanzveranstaltungen mit Bestuhlung gegeben, bei denen auch mal auf den Stühlen getanzt wurde und auch das Rauchen sei inzwischen verboten, nannte das Gemeindeoberhaupt zwei Gründe, warum jetzt nachgerüstet werden könne. 400 der Stühle sollen ein Polster erhalten.

Nachdem sich das Gremium am Donnerstag geschlossen dafür ausgesprochen hat, die Polster anzuschaffen, konnten die Mitglieder aus drei Stoffkategorien auswählen und auch die Farbe der Polster auswählen. Die Polster kauft die Gemeinde beim Büroausstatter Rudolf Götz in Ingerkingen, bei dem auch die Stühle gekauft wurden. Auch der Fachmann empfahl, Polster für die Stühle anzuschaffen. „Viele Benutzer klagen, dass die Holzoberflächen zu kühl seien.

Für die einfachste Kategorie werden etwa 14 000 Euro fällig, die dritte Kategorie würde die Gemeinde rund 18 000 Euro Kosten. Auch wenn Rudolf Götz erklärte, dass auch die einfachste Stoffgruppe für die Zwecke der Gemeinde ausreiche, sprach sich Karl Hauler dafür aus, die dritte zu wählen, weil die Polster abwaschbar wären. „Die Mehrkosten hätten sich nach wenigen Jahren amortisiert, weil die einfachen Polster regelmäßig professionell gereinigt werden müssen“, sagte der Bürgermeister.

Unter anderem weil einige der Ratsmitglieder befürchteten, dass der schmutzabweisende Stoff wenig atmungsaktiv sein könnte, sprachen sie sich für die erste Kategorie aus. Die Sitzflächen werden einen dunkelgrauen Bezug bekommen. „Das ist der Stoff, der am häufigsten ausgewählt wird“, sagte Rudolf Götz. Die Mitglieder des Gemeinderates haben sich am Donnerstag auch darauf geeinigt, dass zehn Ersatzpolster zusätzlich angeschafft werden sollen. So könnten Polster, die dreckig oder beschädigt sind, später unkompliziert ausgetauscht werden.