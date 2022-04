Spontane Putzete der Sportanlagen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einer Putzete der Sportanlagen und deren Umgebung in Rottenacker trafen sich die F-Jugendspieler der TSG Rottenacker mit Geschwistern, Eltern, Großeltern und Trainern.

Spontan initiiert, starteten 17 Kinder mit ihren Betreuern am Sportheim in Rottenacker. Ziele waren das Donaustadion mit seinen Sporteinrichtungen, die Wiesen und Wege der Donau entlang bis zur Fußgängerbrücke und die Wege entlang des Stehbaches. Eine Gruppe machte sich Richtung Soccer-Court und Turnhalle auf.

Unterstützt durch die Gemeinde Rottenacker, welche Zangen und Müllsäcke zur Verfügung stellte, haben die gut 25 Personen in eineinhalb Stunden knappe 100 kg Müll gesammelt. Anschließend belohnten sie sich mit leckerer Pizza im Sportheim.

Das Ganze soll Kinder und Erwachsene anregen, ihre Umwelt sauber zu halten. Jeder noch so kleine Beitrag hilft dabei, wie Sie selbst mithelfen können. Denken Sie bei jedem Zigarettenfilter, oder Kunststoffschnipsel daran, dass der in der Umwelt und nicht im Aschenbecher landet. Nehmen Sie einfach bei Ihrem nächsten Spaziergang eine Mülltüte mit. Sammeln Sie, wie wir das gemacht haben und helfen Sie so, unser schönes Rottenacker und unsere Umwelt sauber zu halten.