Spatenstich für das neue Seniorenzentrum in Rottenacker

Nach einer langwierigen Planungsphase beginnen nun die Bauarbeiten für das neue Seniorenzentrum in Rottenacker. Beim symbolischen Spatenstich am Mittwoch betonten die Verantwortlichen die Bedeutung, die dieses Projekt für Rottenacker und für den gesamten Pflegebereich hat. Insgesamt 14 Millionen Euro fließen in den Neubau, der im Mai 2024 abgeschlossen werden soll.

„Das Wetter kann gar nicht so schlecht sein, als dass heute nicht trotzdem die Sonne über Rottenacker scheint“, sagte Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler beim Spatenstich trotz des regnerischen Wetters. „Für mich persönlich und auch für die Gemeinde ist heute ein guter Tag“, so Hauler. Träger des Neubaus ist die katholische Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung.

Nach der geplanten Fertigstellung im Mai 2024 soll das Gebäude Platz für 60 pflegebedürftige Menschen in Einzelzimmern bieten. Zusätzlich werde es ein Tagespflege-Angebot für 15 Menschen geben. Hierbei wird sich um ältere Menschen gekümmert, die zwar zu Hause leben, aber trotzdem zu einem gewissen Grad pflegebedürftig sind und gerne Gesellschaft haben.

Neubau auch für Munderkingen wichtig

Nach Bauende sollen in Rottenacker außerdem übergangsweise die Bewohner des St. Anna Seniorenzentrums in Munderkingen beherbergt werden. In dieser Zeit soll die Anlage in Munderkingen modernisiert werden. „Mir ist nicht bange um St. Anna, Rottenacker ist Übergang und Ergänzung“, sagte Munderkingens Bürgermeister Michael Lohner. „Wir sind in einer Verwaltungsgemeinschaft organisiert. Wenn wir es jetzt nicht hinbekommen, Synergien zu schaffen, wer soll es dann hinbekommen“, so Lohner.

Laut der Vorsitzenden der Keppler-Stiftung, Pia Theresia Franke, werde das Haus hochmodern werden, auch wenn gerade die Planungen für ein solches Projekt nicht immer einfach gewesen seien. „In diesen Tagen ist es extrem schwierig, die ganzen Verordnungen und Vorgaben der Landesbauordnung umzusetzen“, sagte Franke. Zudem kommen in der aktuellen Situation gestiegene Finanzierungskosten und höhere Preise für Baustoffe hinzu.

„Wir gehen schwierigeren Zeiten entgegen“, sagte Christoph Fritschle, Geschäftsführer der Firma Fritschle in Uttenweiler, die den Bau übernimmt. Trotz der Widerstände bleibt Fritschle aber zuversichtlich. „Wie wir das schaffen? Das ist eigentlich ganz einfach. Gute Mitarbeiter, ein gutes Netzwerk und jahrelange Partnerschaften.“

Aufgabe für die ganze Gesellschaft

Dass Pflegeeinrichtungen nicht konkurrieren, sondern zusammenarbeiten sollten, betonte die Vorsitzende der Keppler-Stiftung: „Älter werden in der Gesellschaft ist immer noch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dass die Bürgermeister aus Rottenacker und Munderkingen beide da sind, zeigt, dass das Thema in der Gesellschaft auch Gewicht braucht.“

Eine effektive und gute Pflege sei nämlich nicht nur vom Personal, sondern auch von den Räumlichkeiten abhängig. „Deshalb bin ich froh, dass wir Tagespflege und stationäre Pflege anbieten können und in Munderkingen auch ein sehr vielfältiges Angebot haben“, so Franke.

Anlage ist in Ortschaft integriert

Neben der eigentlichen Pflegeeinrichtung wird auf dem 3700 Quadratmeter großen Grundstück eine Gartenanlage mit Bezug zur Ortschaft, diverse Spazierwege, Hochbeete und eine kleine Kapelle entstehen. „Mir hat es persönlich immer am meisten wehgetan, wenn ältere Leute nicht nur raus aus ihren Häusern mussten, sondern sogar in die Nachbarstadt oder nach Untermarchtal oder nach Ehingen mussten“, sagte Rottenackers Bürgermeister Hauler.

Durch die räumliche Nähe und die Integration der Anlage in die Ortschaft erhoffe er sich, dass die Bewohner öfter Besuch bekämen. „Da erhoffe ich mir auch, dass sich die älteren Leute wohlfühlen und nicht mehr aus Rottenacker wegmüssen“, so Hauler.

Gefördert wird der Neubau für die energieeffiziente Bauweise durch die Kfw-Förderung mit 1,09 Millionen Euro. Aus Mitteln des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) wird außerdem jeder Platz in der Tagespflege mit 20 000 Euro gefördert.