Soccercourt in Rottenacker wird eingeweiht

Die TSG Rottenacker feiert am bevorstehenden Wochenende, 16. und 17. Juni, die Einweihung des neuen Soccercourts. Mit dem Projekt will der größte Verein in Rottenacker in einer Kooperation mit der Gemeinde einen neuen zentralen Treffpunkt für die Kinder und Jugendlichen im Ort schaffen.

Am gewählten zentralen Standort im Ort, in kurzer Entfernung zur Turn- und Festhalle und zur Grundschule, finden nun die Feierlichkeiten zur Einweihung statt. „Wir freuen uns nach einer langen Zeit der Entscheidungsfindung, Planung und Realisierung der Maßnahme, die neue Sportstätte nun feierlich der Nutzung zu übergeben. Gleichzeitig möchten wir im Rahmen der Einweihung allen freiwilligen Helfern danken, die zum Gelingen beigetragen haben“, so Vorsitzender Markus Stoll.

Programm zusammengestellt

Für die Einweihung hat die TSG Rottenacker ein Programm zusammengestellt, dass die gesamte Einwohnerschaft ansprechen und die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten zeigen soll. Am Samstag startet das Wochenende mit vielen sportlichen Aktivitäten. Bei einem Jugendturnier können die Kinder und Jugendlichen die neue Sportstätte auf Herz und Nieren prüfen. Direkt im Anschluss findet ein Inklusionsspiel statt, bei welchem Menschen mit Behinderung und aktive Fußballer der TSG gemeinsam kicken. Getreu dem Motto der TSG „Vereint im Verein“ stehe nicht nur der sportliche Erfolg, sondern vor allem die Schaffung einer Gemeinschaft im Vordergrund. Abgerundet wird der Samstag durch ein Elfmeterturnier für örtliche Firmen, Vereine und private Mannschaften mit anschließender Soccer-Party.

Der Sonntag steht im Zeichen der Feierlichkeiten und startet mit einem ökumenischen Festgottesdienst, welcher bei entsprechender Witterung im Freien am Court stattfinden wird. Zum anschließenden Frühschoppen und Mittagessen von der Metzgerei Walter spielt die Musikkapelle Edelweiß Rottenacker auf. Nach der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder soll mit einem Sponsorenlauf ein Teil der Finanzierung des Projekts abgedeckt werden.

Den ganzen Tag über haben die Besucher zudem die Möglichkeit, über die große Sonder-Tombola Preise zu gewinnen, welche von den örtlichen und regionalen Geschäften bereitgestellt werden. Am Abend wird das erste WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko auf einer Großleinwand übertragen.

