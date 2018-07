60 Jahre als Ehepaar, das haben Karin und Alfred Walter am Donnerstag in Rottenacker gefeiert. Gemeinsam mit der ganzen Familie hat das Jubelpaar auf der Terrasse von Rosis Dorfwirtschaft bei bestem Wetter auf diesen besonderen Tag angestoßen.

„Bei unserer Hochzeit vor 60 Jahren hatten wir genau das gleiche Wetter“, erinnert sich Karin Walter. Gerade mal 19 Jahre jung war sie, als sie mit ihrem Alfred in Rottenacker vor den Traualtar trat. Er war damals 22 Jahre alt. Kennengelernt haben sich die Eheleute bei der Arbeit. Beide waren damals bei der Ehinger Firma Benzing beschäftigt. Sie war im Versand und er als Lagerist tätig. Ursprünglich stammt Karin Walter aus der Großen Kreisstadt. „Mein Vater Karl Wirz hat damals das Matelied geschrieben“, erinnert sich die 79-Jährige. Ihr Mann Alfred Walter hingegen ist ein waschechter Rottenacker.

Haus in der Löwengasse

Nach der Hochzeit sind beide in ihr Haus in der Löwengasse gezogen, in dem sie auch heute noch leben und in dem sich das rüstige Jubelpaar selbst versorgt. Auch einen kleinen Garten nahe des Wohnhauses ihres Sohnes haben die Eheleute. Mit inzwischen 82 Jahren radelt Alfred Walter immer noch regelmäßig in das eigene Grün, um dort ein wenig zu gärtnern. „Das geht heute natürlich nicht mehr so gut wie früher“, sagt er.

Ein Rezept für eine langlebige Ehe können die beiden nicht geben. „Man muss den anderen so akzeptieren, wie er ist und ihm auch seine Hobbys zugestehen“, sagt Karin Walter. Und Hobbys hatten die Eheleute einige. 60 Jahre ist Alfred Walter aktiver Musiker beim Musikverein Edelweiß in Rottenacker gewesen. „Wie heute auch mein Sohn und mein Enkelsohn haben ich Tuba gespielt.“

Mitglied bei der TSG Rottenacker

Ebenfalls seit sechs Jahrzehnten ist er Mitglied bei der TSG Rottenacker und auch dem Albverein gehört Alfred Walter an. Seine Frau Karin hat 42 Jahre im Gesangverein gesungen. Außerdem sind die Walters viel gereist. „Ganz Europa und Asien haben wir gesehen.“, sagt Karin Walter, die zur Diamantenen Hochzeit einen Hochzeitsstrauß aus Gerbera bekommen hat, so wie bei der Hochzeit vor 60 Jahren auch. Passend zum Jubiläum zierten ihn am Donnerstag aber eine paar Diamanten. Und auch zum Ehejubiläum wird gereist. Im Herbst geht es mit der Tochter nach Südtirol.

Gefeiert wurde mit der ganzen Familie in Rosis Dorfwirtschaft. Außerdem kam Bürgermeister Karl Hauler zum Gratulieren. Neben den Glückwünschen der Gemeinde überbrachte er auch eine Urkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

