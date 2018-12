Schulsanierung ist echtes Großprojekt

Unter anderem die Generalsanierung der örtlichen Grundschule und der Breitband-Internetausbau werden die Gemeinde Rottenacker im Haushaltsjahr 2019 beschäftigen. Den entsprechenden Haushaltsplan hat Markus Mussotter, Geschäftsführer der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, jetzt im Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium hat diesem Plan geschlossen zugestimmt.

„In den vergangenen Jahren hatte die Gemeinde stets ein sehr hohes Investitionsniveau“, sagte Bürgermeister Karl Hauler zu Beginn der Erläuterungen. Diese Projekte seien teilweise – anders als geplant – noch nicht abgeschlossen und liefen auch im kommenden Jahr weiter. Auch im kommenden Haushaltsjahr stehen wieder einige Investitionen an. Das sei möglich, weil die Gemeinde im Allgemeinen finanziell nicht schlecht dastehe, so das Gemeindeoberhaupt.

Ähnlich wie im Vorjahr belaufe sich der Vermögenshaushalt, also der investive Bereich, auf 2,8 Millionen Euro (2,9 Millionen). Der Verwaltungshaushalt, also der laufende Betrieb, umfasst im kommenden Jahr knapp fünf Millionen Euro, so dass das Gesamthaushaltsvolumen Rottenackers auf 7,8 Millionen Euro steigt (Vorjahr 7,6 Millionen).

Steigende Einkommenssteuer

Weil die Einwohnerzahl Rottenackers wohl leicht steigt und die Konjunktur weiterhin gut ist, kann die Gemeinde im kommenden Jahr mit einem Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen auf rund 1,1 Millionen Euro rechnen. Auch der Anteil der Einkommenssteuer steigt und zwar auf rund 1,2 Millionen Euro. So steht am Schluss voraussichtlich eine Netto-Investitionsrat, freier Finanzspielraum, in Höhe von 496 000 Euro. Damit liegt sie etwa 12 600 Euro unter dem Ansatz des laufenden Jahres.

„Die Gemeinde erwirtschaftet also ein sattes Plus, dass ist aber bei den geplanten Ausgaben auch schnell wieder aufgebraucht“, erklärte Markus Mussotter. Die Generalsanierung der örtlichen Grundschule wird die Gemeinde rund 1,4 Millionen Euro kosten. Eine Million waren dafür bereits im vergangenen Jahr eingeplant. 400 000 Euro müssen im kommenden Jahr noch bereitgestellt werden. Rottenacker hatte außerdem 500 000 Euro aus dem Ausgleichstock beantragt, aber nur 220 000 bewilligt bekommen, somit müssen die fehlenden 280 000 Euro nachfinanziert werden. Trotz der Wenigerbewilligung ist Bürgermeister Karl Hauler mit dem Zuschuss zufrieden. „Der Ausgleichstock ist immer mehrfach überzeichnet, mit der vollen Summe haben wir nicht rechnen können.“ Die Gemeinde erhält zudem eine Fachförderung in Höhe von 395 000 Euro.

Standortfaktor

Auch der Ausbau der kreisweiten Backbone-Leitung soll in Rottenacker im kommenden Jahr vorankommen. Schließlich sei das schnelle Internet ein wichtiger Standortfaktor. 100 000 Euro sind hierfür eingeplant. „Wir hoffen, dass das eingeplant Geld bei der derzeitigen Auslastung der Bauunternehmen ausreicht“, so Mussotter. Für den Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Emerkingen und die Sanierung der Brücke über den Stehenbach hat Rottenacker 400 000 Euro bereitgestellt.

Um die geplanten Projekte auch umsetzen zu können, muss Rottenacker im kommenden Jahr neue Schulden aufnehmen. Aus dem aktuellen Haushaltsjahr gibt es noch eine Darlehensermächtigung in Höhe von 500 000 Euro. Noch sind diese nicht aufgenommen. Wird das Darlehen nötig, beträgt der maximale Schuldenstand der Gemeinde zum Beginn des kommenden Jahres 757 850 Euro. Auch 2019 ist ein Darlehen in Höhe von 500 000 Euro vorgesehen. Werden diese aufgenommen, könnte die Verschuldung am Ende des Jahres 2019 bei rund 1,2 Millionen Euro liegen. Was bei 2211 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 536 Euro entspricht.