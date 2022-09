Schulanfänger in Rottenacker

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer schönen Einschulungsfeier wurden am 15. September insgesamt 24 neue Kinder an der Grundschule in Rottenacker begrüßt. Die ganze Schulgemeinschaft hatte dazu ein buntes Programm mit Liedern, Tänzen und Gedichten auf die Beine gestellt. Als Höhepunkt der Einschulungsfeier wurden die ABC Schützen durch ein Spalier der Klassen 2 bis 4 gemeinsam mit der Klassenlehrerin Daniela Hellmuth zum gibt Klassenzimmer geleitet.