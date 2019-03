Schützengilde Rottenacker muss den Schießstand sanieren

Nach einem Jahr das eher dem Schießsport gewidmet war, muss die Schützengilde Rottenacker in diesem Jahr wieder verstärkt in die Sanierung der Schießanlagen investieren. Der ehemals mustergültige Schießstand wurde beanstandet und muss nun aufwendig den neuen gesetzlichen Standards angepasst werden, teilte Horst Brucker bei der Hauptversammlung mit.

Im vergangenen Jahr beteiligten sich die Mitglieder der Schützengilde an Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften, vereinsintern gab es das Dreikönigsschießen. Im Oktober wurde David Kaiser neuer Schützenkönig, gefolgt von Alessandra und Karl-Heinz Schrode. Zwölf örtliche Vereinsmannschaften und drei Jugendmannschaften beteiligten sich am Vereineschießen im September. Daneben wurden zehn Ausschusssitzungen abgehalten und bei acht Arbeitseinsätzen wurde die Vereinsanlage gepflegt, heißt es im Bericht der Schützengilde.

Kassiererin Martina Rothenbacher musste von einem Minus von 900 Euro in der Kasse berichten. Für die Renovierung des Schießstandes sind Kosten in Höhe von 20 000 Euro eingeplant. Die Schützengilde möchte während der Bauarbeiten den Schießbetrieb aufrecht erhalten. Bürgermeister Karl Hauler sagte im Namen der Gemeinde seine Unterstützung zu dieser Maßnahme zu. Er hoffe, dass im nächsten Jahr wieder ein Bericht des Jugendwartes zu hören sein wird. Zur Zeit nehmen leider keine Jugendlichen an Schießbetrieb teil, teilt die Schützengilde mit.

Alle Posten konnten bei den Wahlen besetzt werden. Der stellvertretende Vorsitzende Oliver Selinka, und die Beisitzer Markus Port, Horst Eul und Marcel Selinka wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Schriftführer ist Wilfried Bausenhart, er löst Andreas Schulz ab, der sich nicht mehr zur Wahl stellte. Die Vereinsmeister Armin Burth, Dietmar Baisch, Wolfgang Saile und Horst Brucker erhielten ebenso ihre Urkunden wie der Schützenkönig und sein Gefolge. Die Herbstmeisterscheibe, die von Hans Breymaier gestiftet wurde, zeigt die ehemalige Bäckerei Roos und wurde Horst Brucker überreicht. Für zehn Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Emil Boury, Manuela Rinker und Felix Selinka geehrt, 20 Jahre ist Matthias Schubert Mitglied im Verein, seit 25 Jahren gehören Armin Burth, Wolfgang Saile und Karl-Heinz Schrode dem Verein an und Roland Faross, Reiner Ott, Bernd Wörz und Rolf Zeh wurden für 40-jährige Zugehörigkeit geehrt. Sina Burth erhielt ein Geschenk zur Hochzeit ebenso wie der scheidende Schriftführer Andreas Schulz.

Am 6. April beteiligt sich der Verein an der Markungsputzete und am 30. Juni findet das diesjährige Sommerfest statt, an dem traditionell Wildgulasch angeboten und von der Musikkapelle Kirchen zum Frühschoppen aufgespielt wird. Vom 17. bis 22. September können sich die örtlichen Vereine beim alljährlichen Vereineschießen messen.