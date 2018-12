Sanierung der Kirchstraße soll schnell beginnen

Die Gemeinde Rottenacker will im kommenden Jahr die Wasserleitungen in der Kirchstraße zwischen Einmündung Blumenstraße und Braigestraße erneuern. Außerdem werden Leerrohre für den späteren Glasfasereinzug verlegen. Anschließend wird der Straßenbelag durch das Land gerichtet. Am Mittwoch hat sich der Gemeinderat vor Ort angeschaut, an welchen Stellen zusätzliche Reparaturmaßnahmen an Randsteinen und Gehweg sinnvoll wären.

Aus den Erfahrungen bei den jüngsten Ausschreibungen für Baumaßnahmen habe man gelernt, dass es sinnvoll sein kann, Maßnahmen frühzeitig auszuschreiben, um möglichst günstige Preise zu erzielen, erklärte Bürgermeister Karl Hauler zu Beginn der Begehung. „Damit im Januar oder Februar vergeben können, war es noch jetzt vor Weihnachten notwendig, dass wir uns vor Ort ein Bild machen, um die Ausschreibung entsprechend fertig machen zu können“, fügt er hinzu.

Planungen geändert

Rund 680 000 Euro wird die Maßnahme kosten, etwaige Schönheitsreparaturen am Gehweg oder Bordsteinen könnten Schätzungen zu folgen Zusatzkosten in Höhe von rund 160 000 Euro verursachen, erklärte Christoph Klaus vom zuständigen Planungsbüro Schranz. Die ursprüngliche Planung hatte vorgesehen, die Leerrohre in den nördlichen Gehweg zulegen. „Der ist aber bereits voll Strom- und Gasleitungen, deshalb müssen in den Straßenrand ausweichen“, so Klaus. Das bedeute aber gleichzeitig, dass nicht im kompletten Bereich automatisch der Gehweg gerichtet werde. „Sie entscheiden deshalb, was die Gemeinde zusätzlich machen möchte“, so der Ingenieur. Die neuen Wasserleitungen aus Kunststoff werden in die bestehenden Gussrohre eingezogen, um die Straße möglichst wenig zu beeinträchtigen. Anschließend wird in Absprache mit dem Regierungspräsidium eine neue Fahrbahndecke hergestellt. Diese Maßnahme finanziert das Land.

Das Gremium hat seine Besichtigung an der Einmündung Blumenstraße direkt hinter der Schule gestartet. Auf dem Schulgelände in diesem Bereich wird auch der sogenannte „Point of Presence“, der Internet Ausgangspunkt für die Gemeinde eingerichtet. Die Räte einigten sich hier darauf, den Belag der Bereich links und rechts der Schultreppe austauschen zu lassen.

Auch an den Bushaltestellen in der Kirchstraße sind Veränderungen geplant. Hier soll der Bordstein auf 18 Zentimeter erhöht werden, um einen ebenerdigen Einstieg in den Bus zu gewährleisten. Außerdem sind taktile Randsteine für Menschen mit Sehbehinderung vorgesehen. Auf der Nordseite soll die Bushaltestelle zudem verlängert werden, um dem Bus eine bessere Einfahrt zu ermöglichen. Beschlossen wurde zudem ein neuer Belag für die Braigestraße.