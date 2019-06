Rund um die Rottenacker Fischerhütte wird gefeiert

Am Wochenende hat der Fischereiverein Rottenacker sein traditionelles Seenachts- und Fischerfest rund um die Fischerhütte am Weidacher See gefeiert. Am frühen Samstagabend griff das Duo „Hmm n’Hoss“ zu den Instrumenten, um die Fischer und ihre Gäste mit Rock-Oldies, Popsongs, Countrysound und einigen Schlagern zu unterhalten. Später sorgte „DJ Paddy“ für Partymusik und die Seebar wurde eröffnet.

Unter den Gästen waren die Jahrgänger des Jahrgangs 1953, die das Seenachtsfest für ein gemeinsames Treffen nutzten. Als es dunkel geworden war, wurden auf dem Festplatz Schwedenfeuer angezündet und das traditionelle Feuerwerk zum Seenachtsfest über dem Weidacher See gezündet.

Vor ihrem Fest hatten die Fischer 320 Forellen aus Unteressendorf geholt, die am Sonntagmorgen „in den Rauch“ kamen. „Das sind 70 Forellen mehr als im letzten Jahr, denn da war die Nachfrage so groß, dass wir schon um die Mittagszeit ausverkauft waren“, so Andreas Schmid, Vorsitzender des Fischereivereins. Dass Wacholderbeeren zum „Forellen-Spezialrezept“ der Rottenacker Fischer gehören, erzählten die „Rauch-Experten“ den Gästen, betonten aber: „Mehr wird nicht verraten“. Während „Hmm n’Hoss“ am Samstagabend Ohrwürmer wie „Country Roads“ oder „Über den Wolken“ im Gepäck hatten, unterhielt der Rottenacker Musikverein „Edelweiß“ zum Frühschoppen am Sonntagmorgen mit Blasmusik, die von der Vogelwiese bis zum Tirolerlied reichte.

Forellen auf dem Teller

Zur Mittagszeit landeten die frisch gerauchten Forellen auf den Tellern der Gäste. „Außerdem bieten wir wieder‚ Erbseneintopf nach Bundeswehr-Art‘, Fleischküchle und gegrillte Würste oder Currywurst“, verkündete Andreas Schmid. Während sich die älteren Gäste im Schatten der Bäume ihre Forellen oder den Eintopf schmecken ließen, konnten sich die Kinder an der Hüpfburg austoben oder sich im Torwandschießen versuchen. Und am Sonntagnachmittag gab’s Kaffee und selbstgebackene Kuchen.