Rottenacker schlägt SV Beuren 5:1

Der Fußball-Bezirksligist TSG Rottenacker hat in einem von Beginn an temporeichen und technisch guten Vorbereitungsspiel den SV Beuren (Bezirksliga Donau/Iller) 5:1 besiegt. Daniel Betz brachte Rottenacker mit einem Foulelfmeter in Führung (27.); Kevin Wehle war gefoult worden. Drei Minuten später konnte der Gästetorwart den verunglückten Rückpass eines Mitspielers nicht verarbeiten und der Ball landete zum 2:0 im Tor. In der 35. Minute erhöhte Marcel Holz auf 3:0. Danach musste Patrick Brunner im TSG-Tor sein ganzes Können aufbieten, um den Anschlusstreffer zu verhindern. In der 43. Minute war er machtlos, als Simon Blogger auf 1:3 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel zollten beide Teams dem Tempo der ersten Halbzeit etwas Tribut, doch die Partie blieb ausgeglichen und interessant. In der 82. Minute erhöhte Jannik Sachpazidis auf 4:1, eine Minute später setzten die Gäste einen Freistoß an den Pfosten. Jannik Sachpazidis erzielte in der 86. Minute einen weiteren Treffer zum 5:1-Endstand für die vor dem Tor effizientere TSG. Am Freitag, 27. Juli, 18.30 Uhr, bestreitet Rottenacker sein nächstes Testspiel, Gegner in Rottenacker ist der Landesligist TSV Blaustein.