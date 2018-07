Rottenacker Musikverein feiert sein Vereinsheim

Vor fast genau zehn Jahren, am 8. August 2008, hat die Einweihung des Musikerheims in Rottenacker stattgefunden und wurde mit einem „Terrassenfest“ gefeiert. Das war am Wochenende Grund genug für die Musiker des Musikvereins „Edelweiß“, ein „Zehn Jahre Musikerheim-Jubiläumsfest“ wieder auf der Terrasse zu organisieren.

Los ging es am Samstag mit einem zünftigen Abend, zu dem „Dreierblech und Quetsche“ aufspielten und an der Bar „coole Drinks“ gemixt wurden. Zum Frühschoppen am Sonntag spielte eine kleine Besetzung des gastgebenden Musikvereins auf. Dann servierten die Edelweißmusiker ihren Gästen Krustenbraten vom Holzkohlegrill samt Salaten.

Und bevor es am Nachmittag Kaffee und Kuchen gab, konnten sich die Besucher im Musikerheim die die verschiedenen „Edelweiß-Uniformen“ der Vereinsgeschichte sowie die „filmische Vereinschronik“ ansehen und sich über den Bauablauf des Musikerheims informieren. Das entstand nach dem Spatenstich am 11. Mai 2007 unter der Regie des damaligen Vorsitzenden Manfred Walter in nur 14-monatiger Bauzeit, sodass die erste Musikprobe bereits vor der offiziellen Einweihung im neuen Probenraum über die Bühne gehen konnte.