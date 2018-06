Rottenacker Kindergarten stellt neue Räume der Öffentlichkeit vor

Im evangelischen Kindergarten in Rottenacker werden momentan 65 Kinder in vier Gruppen betreut. Deren Eltern und Großeltern sind am Sonntag zum Tag der offenen Tür in und rund um den Kindergarten gekommen. „Wir freuen uns, dass Sie da sind“, sagte Martina Ehrmann, Leiterin des Rottenacker Kindergartens, und nannte die im Obergeschoss ausgebauten Räume für die vierte Kindergarten-Gruppe und den neuen „Krippen-Garten“ als Gründe für den Tag der offenen Tür.

Am Morgen hatte Pfarrer Jochen Reusch einen Familiengottesdienst in der Kirche gehalten, bei der Begrüßung im Kindergarten betonte er, dass der Ausbau im Obergeschoss des Kindergartengebäudes zusammen mit Bürgermeister Karl Hauler auf den Weg gebracht worden sei. Rund 200 000 Euro seien in die neuen Räume der Schmetterlingsgruppe, in der zwölf Kinder betreut werden können, investiert worden, so der Pfarrer.

Hinter dem Kindergarten wurde zudem ein „Krippen-Garten“ für die Jüngsten angelegt und mit einem Sandkasten sowie einem kleinkindgerechten Spielturm ausgestattet. Mit dem Lied „Jedes Tierlein hat sein Essen“, nach der Lummerland-Melodie, leitete Reusch zum Mittagessen über. Neben Roten Würsten und Hamburgern waren Kässpätzle und Gulaschsuppe im Angebot. Und während die Eltern und Großeltern im Schatten unter den Sonnenschirmen sitzen konnten, durften sich die Kinder nicht nur auf den Spielgeräten austoben, sondern im Sandkasten nach Schätzen suchen, sich im Sackhüpfen und Dosenwerfen versuchen oder sie konnten sich schminken lassen.

Später kam ein Clown zum Tag der offenen Tür und wer ein Los kaufte, hatte am Nachmittag die Chance, einen Spielegutschein, ein Spanferkel und viele weitere Preise zu gewinnen. (khb)