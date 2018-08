Rottenacker Jugendzentrumhat einen neuen Vorstand

Das Jugendzentrum in Rottenacker hat seit Samstag einen neuen Vorstand. Bei der Hauptversammlung im Jugendhaus wurde der bisherige Schriftführer Simon Striebel einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Vorgängerin Franziska Kurz stellte sich nicht mehr zur Wahl, versprach aber „dem Juze treu zu bleiben“.

Neuer Vize-Vorsitzender im Jugendhaus ist Marvin Akhabue, Linda Huckle wurde als Schriftführerin gewählt und wie bisher führt Markus Schindler die Juze-Kasse. Wie alle Funktionäre wurden auch die Beisitzer Anna Winkler und Max Diesch sowie die beiden Kassenprüfer Michelle Avallone und Marco Falk am Samstag einstimmig gewählt. Kontakt zu „Fjgaro“, dem Förderverein für Jugendarbeit in Rottenacker, hält Lukas Röder. Andreas Stiebel und Dennis Linkh sind die Jugendsprecher des Vereins.

„Ich freue mich auf eine interessante Zeit als Vorsitzender“, sagte Simon Striebel und seine Vorgängerin betonte, dass sie sich freue, wenn wieder neuer Schwung in das Jugendhaus komme. In ihrem letzten Jahresbericht nannte Franziska Kurz die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ als besonderen Höhepunkt des vergangenen Jahres. Aus der Aktion flossen 1200 Euro in die Jugendhaus-Kasse, mit denen ein neuer Getränkeautomat finanziert werden konnte. Als Noch-Schriftführer berichtete Simon Striebel, dass das Jugendhaus neu gestrichen und die Graffitis aufgefrischt wurden. Das jährliche Event „Sound aufs Ohr“ sei gut angekommen, während die „Hell Tober“-Party nur mäßig lief, so Striebel. „Aber unsere Schupfnudeln haben beim Weihnachtsmarkt geschmeckt“.

Insgesamt hätten im vergangenen Jahr die „positiven Aspekte“ deutlich überwogen, war sich der bisherige Vorstand einig. „Es ist deutlich zu sehen, dass von Euch viel Engagement und Freizeit in das Jugendhaus investiert wird“, lobte der stellvertretende Bürgermeister Stefan Riepl. Und zur Aufnahme von neun neuen Juze-Mitgliedern sagte Riepl. „Toll, wenn immer neue junge Leute Interesse am Jugendhaus zeigen“.