Rottenacker Jugendfeuerwehr braucht Verstärkung

Die Feuerwehr Rottenacker sucht Verstärkung für ihre Jugendfeuerwehr. 16 Kinder und Jugendliche engagieren sich aktuell in der Nachwuchstruppe. Auch Interessierte aus Nachbargemeinden dürfen in Rottenacker gern mitmachen.

Immer freitags in den geraden Kalenderwochen trainiert der Nachwuchs der Feuerwehr Rottenacker gemeinsam. Zwar sei die Gruppe mit 16 Mitgliedern noch ganz gut besucht, sagt Kommandant Gerd Grözinger, aber damit das auch in Zukunft so bleibt, hat die Feuerwehr jetzt einen Aufruf im Amtsblatt und eine Plakataktion gestartet. „Das Plakat haben die Kinder sogar mitgestaltet“, so der Feuerwehrchef. Die Jugendfeuerwehr sei die erfolgreichste Option, auch Nachwuchs für die aktive Wehr zu finden, weiß Grözinger.

Paradebeispiele für die Feuerwehr

Bei der Rottenacker Wehr für die Jugendarbeit zuständig sind Jugendleiter Michael Stoll und Joachim Bopp als sein Stellvertreter. Der 26-Jährige ist selbst über die Jugendfeuerwehr zu den Aktiven gekommen. „Er ist quasi ein Musterbeispiel dafür, wie es funktionieren kann“, sagt Michael Stoll über seinen Vize. Ein anderes Paradebeispiel ist der stellvertretende Kommandant Samuel Pflug. Auch er ist über die Jugendfeuerwehr zu der Truppe gekommen.

„Bei der Jugendfeuerwehr trainieren wir alle Dinge, die später im aktiven Dienst auch gebraucht werden – natürlich kindgerecht“, erklärt der Jugendwart. Deshalb müssten sich Eltern auch keine Sorgen machen, dass ihren Kindern bei der Jugendfeuerwehr etwas passieren könnte. „Jeder muss nur machen, was er sich auch zutraut, kein Kind wird zu irgendetwas gezwungen“, erklärt Stoll. Sollte doch mal etwas passieren, sind die Kinder über die Gemeinde versichert, erklärt Kommandant Gerd Grözinger. Aber nicht nur für den Feuerwehrdienst werde trainiert. „Das Gesellige kommt nicht zu kurz. Wir machen zum Beispiel auch Spiele- und Grillabende“, so Bopp.

Für die Übungseinheiten haben die Feuerwehrleute gemeinsam mit den Kindern einen alten PKW-Anhänger umgebaut. „Auf diesem sind Feuerwehrgerätschaften, die die Aktiven auch nutzen, aber eben eine Nummer kleiner“, sagt Joachim Bopp. Ab acht Jahren dürfen Kinder bei der Jugendfeuerwehr mitmachen. Mit 18 Jahren könnten sie dann in die aktive Abteilung wechseln.

Auch Mädchen sind willkommen

Bei den Übungsabenden werden die Kinder und Jugendlichen je nach anstehendem Thema in zwei Gruppen eingeteilt. „Mit den älteren machen wir anspruchsvollere Sachen als mit den kleinen“, so Michael Stoll. In jedem Alter können interessierte Kinder und Jugendliche zur Jugendfeuerwehr dazukommen. Auch Mädchen sind sehr willkommen. Unter den 16 Jugendfeuerwehr-Mitglieder sind auch aktuell vier Mädchen.

Bei der Jugendfeuerwehr lernen die Kinder unter anderem aber auch, wie sie sich in einem Notfall richtig verhalten, wie ein Notruf abgesetzt wird oder auch wie man einen Feuerlöscher bedient.

Interessierte Kinder und Jugendliche können jederzeit bei den Jugendfeuerwehrabenden, die jeweils um 18.30 Uhr beginnen, vorbeischauen oder ganz aktuell am Ferienprogrammpunkt der Feuerwehr teilnehmen. „Da können Kinder ganz unverbindlich mitmachen und wer Lust hat, kommt wieder“, sagt Michael Stoll. Das Ferienprogramm „Rund um die Feuerwehr“ steigt am Samstag, 4. August, ab 13.30 Uhr am Feuerwehrhaus. Höhepunkte sind die Wasserschlacht und die Fahrt im Feuerwehrauto, so der Jugendleiter.

Mehr entdecken: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Munderkingen

Mehr entdecken: Rottenacker Feuerwehr und Bude spenden 600 Euro

Mehr entdecken: Zwei Schwerverletzte bei Unfall zwischen Rottenacker und Neudorf

Mehr entdecken: Wehren proben zusammen in Rottenacker