Rottenacker Feuerwehr und Bude spenden 600 Euro

Die Feuerwehr Rottenacker und die Bude Oase haben am Donnerstagabend 600 Euro an die beiden Kindergärten der Gemeinde gespendet. Sowohl der katholische als auch der evangelische Kindergarten erhält 300 Euro. Das Geld ist der Erlös vom diesjährigen Funkenfeuer.

Die Jugendfeuerwehr Rottenacker und die Bude Oase haben in diesem Jahr gemeinsam das Funkenfeuer organisiert und auch die Bewirtung der Besucher übernommen. „Von Anfang an war klar, dass wir den Erlös hier vor Ort spenden wollen“, berichtete Feuerwehrkommandant Gerd Grözinger. Schnell habe man sich darauf geeinigt, die örtlichen Kindergärten zu begünstigen.

Am Donnerstagabend sind die beiden Schecks über jeweils 300 Euro im Feuerwehrhaus von Holger Striebel von der Bube Oase und dem stellvertretenden Kommandanten Samuel Pflug übergeben übergeben worden. Die Leiterin des katholischen Kindergartens Verena Reck und Bianca Müllerschön vom evangelischen Kindergarten haben sich am Donnerstag sehr gefreut, die Spende entgegennehmen zu dürfen. Vom pastoralen Team war Schwester Maria Regina zur Spendenübergabe gekommen.

Was genau die beiden Einrichtungen von dem Geld anschaffen werden, dass wussten die Vertreterinnen am Donnerstag noch nicht genau. „Konstruktionsmaterial oder Fahrzeuge“, sagte Bianca Müllerschön. Auch Bilderbücher würden gebraucht, fügte Verena Reck hinzu. „Außerdem braucht unsere Puppenecke ein neues Bett.“ Die Kindergartenleiterin will aber auch die Kinder fragen, was sie sich für ihren Kindergarten wünschen und diesen Wünschen möglichst entsprechen.