Rottenacker eröffnet den Bezirksliga-Spieltag

Zum Auftakt des 28. Spieltages der Fußball-Bezirksliga Donau ist die TSG Rottenacker am Freitag, 25. Mai, beim FC Krauchenwies/Hausen zu Gast. Während die TSG im gesicherten Mittelfeld mit vier Punkten Rückstand auf Rang drei liegt, hat der gastgebende FC nur drei Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

FC Krauchenwies/Hausen – TSG Rottenacker (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde: 2:4). - Die TSG Rottenacker hat die Chance, mit Erfolgen in den letzten Spielen der laufenden Saison in der Tabelle noch weiter nach oben zu rücken. Anders die Hohenzollern, die in der Nähe des Relegationsplatzes stehen. Daher ist das heutige Spiel sicher nicht ohne Reiz. Da die TSG Rottenacker bei Auswärtsspielen immer wieder einen Durchhänger hat, wird sich der FC Krauchenwies Chancen auf einen Sieg ausrechnen. In puncto Spielstärke hat allerdings die TSG Rottenacker sicher ein Plus.