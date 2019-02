Rottenacker Bürgerliste stellt Kandidaten auf

Im Rottenacker Sportheim ist am Mittwochabend die „Bürgerliste“ zur bevorstehenden Gemeinderatswahl im Mai aufgestellt worden.

Federführend hatte Gemeinderat Rainer Haaga im Vorfeld um Kandidaten geworben, so dass neun Bewerber zur Verfügung standen. Bei der vergangenen Gemeinderatswahl in Rottenacker wurden Sieglinde Hertenberger, Uwe Schneider, Dietmar Moll und Rainer Haaga über die „Bürgerliste“ in den Rottenacker Gemeinderat gewählt. Nach 39 Jahren im Amt stellte sich Sieglinde Hertenberger am Mittwochabend nicht mehr zur Wahl.

Auslosung

„Nach fast 40 Jahren muss es mal reichen“, sagte Sieglinde Hertenberger am Mittwochabend. Einstimmig legten die neun Kandidaten daraufhin bei der Nominierungsversammlung fest, dass die Plätze auf der Bürgerliste und damit auf den Wahlzetteln den Bewerbern zugelost werden und zogen Nummern aus einem Korb. „Einzige Bedingung ist, dass auf den ersten drei Plätzen mindestens eine Frau und mindestens ein Mann stehen“, erklärte Rainer Haaga, „so erreichen wir eine Mischung auf den vorderen Listenplätzen.“

Rainer Haaga zog das Los mit der Nummer 1 und wird deshalb die „Bürgerliste“ anführen, gefolgt von Nathalie Rester auf dem zweiten Platz und Dietmar Moll auf Platz drei. Die weiteren Kandidaten in der Listen-Reihenfolge sind: Catherine Metzger, Manuela Heine, Michael Walter, Udo Rampelt, Uwe Schneider und Friedrich Dommer. Nach den notwendigen Regularien zur Listenaufstellung beschlossen die neun Kandidaten der „Bürgerliste“, einen gemeinsamen „Wahl-Prospekt“ erstellen zu lassen. „Mit dem und unseren neun Kandidaten werden wir ins Rennen gehen“, sagte Rainer Haaga bei der Versammlung.