Besuch auf dem Schirmerhof: Was gutes Fleisch für die Besitzer ausmacht

Gemeinsam mit Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer den neuen Stall des Schirmerhofs besucht. Dieser vertreibt bekanntlich seine Produkte seit Kurzem im Laden der früheren Metzgerei Walter.

Der Schirmerhof sei ein landwirtschaftlicher Familienbetrieb, der bereits in der fünften Generation geführt wird, erfuhren die politischen Gäste von Stefanie Renz. Sie habe in Hohenheim Agrarwissenschaften studiert und führe den Hof gemeinsam mit drei Generationen. „Den Großeltern, meinen Eltern und den Geschwistern.“ Bereits im Jahr 2008 habe sich ihr Vater Guido Renz „für das deutsche Sattelschwein“ entschieden, erzählte Stefanie Renz. „Von dieser Rasse, die vom Aussterben bedroht ist, gibt es in Deutschland nur noch rund 300 Muttersauen, von denen rund 70 bei uns auf dem Schirmerhof leben“, sagte die Landwirtin und erklärte, dass neben den 70 Muttertieren rund 30 Jungsauen, 550 Mastschweine und rund 300 Ferkel gehalten werden.

Das Sattelschwein, erfuhren die Besucher, hat eine hervorragende Fleischqualität mit relativ viel Fett, weshalb der Schirmerhof neben Fleisch- und Wurstwaren auch Schmalz vermarktet. Außerdem brauchen Sattelschweine, im Gegensatz zu anderen Schweinerassen, rund zwei Monate länger, um zu wachsen, und bekommen rund 40 Prozent weniger Ferkel.

Soja bereitet Sorgen

Im Jahr 2019 hat die Familie Renz den Grundstein für den Stallneubau gelegt, in dem seit 2020 Sattelschweine in drei Ställen gehalten werden. „Jedes Tier hat 1,8 Quadratmeter Platz, es gibt viel Raum am Futterplatz, die Tiere haben viel Auslauf, Frischluft und Tageslicht, und wir streuen mit frischem Stroh ein“, erklärte Stefanie Renz. Auf die entsprechende Frage von Ronja Kemmer erklärte die Fachfrau, dass die Tiere mit einer „Mischung aus Weizen-, Gerste- und Haferschrot, versetzt mit etwas Sojaschrot“ gefüttert werden und betonte, dass momentan die Preise vor allem für Soja „ins Unermessliche steigen“. Gefüttert werden die Sattelschweine des Schirmerhofs mit Getreide aus eigenem Anbau oder aus der Region.

Weil Tierwohl auf dem Schirmerhof großgeschrieben werde, sei der neue Stall mit doppelt so viel Platz wie bei der klassischen Haltung, mit Stroh und Auslauf, Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere und mit sogenannten Mikrosuhlen zur Reduzierung des Hitzestresses der Schweine ausgestattet. „Der Stall ist bio-tauglich“, sagte Stefanie Renz und betonte, dass der neue Stall in der höchstmöglichen Haltungsstufe vier eingestuft sei. Geschlachtet werden die Tiere in Hayingen, verarbeitet in Ehingen und vermarktet über die Filialen in Rottenacker und Ehingen sowie in Supermärkten der weiten Region, also im Raum Stuttgart genauso wie in der Region um Freiburg.

Kritik an der Bürokratie

„Die Ereignisse in der Ukraine zeigen deutlich, wie wichtig auch Lebensmittelsicherheit und die Versorgung mit Lebensmitteln ist“, sagte Ronja Kemmer und betonte: „Wenn wir uns selber versorgen wollen, brauchen wir die Landwirte.“ Die Landwirtschaft brauche mehr gesellschaftliche Wertschätzung und dürfe nicht durch politische Rahmenbedingungen zusätzlich erschwert werden, so die Bundestagsabgeordnete.

„Das gilt aber für viele Bereiche“, betonte Bürgermeister Karl Hauler. „Die Bürokratie macht uns neben dem Tagesgeschäft in kleinen Kommunen das Leben schwer. Da geht es nicht um einzelne Regelungen, sondern um die Vielzahl der verschiedensten Verordnungen“. Es brauche politischen Mut, die „Dinge auch mal so zu lassen wie sie sind“, erwiderte Ronja Kemmer: „Wir dürfen nicht weiter glauben, dass qualitative Verbesserungen nur durch Reglementierungen erreicht werden können. Das gilt in vielen Lebensbereichen, nicht nur in der Landwirtschaft.“