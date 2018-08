Rettungshunde zeigen am See ihr Können

Lautes fröhliches Hundegebell ist am Samstagvormittag rund um den Badesee in Rottenacker zu hören gewesen, wo sonst Hunde nichts zu suchen haben. Die Feuerwehren Rottenacker, Munderkingen und Ehingen übten mit der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm die Suche nach vermissten Personen im Wasser.

„In diesem Jahr hatten wir noch keinen Wassereinsatz, aber 2017 zwei und 2016 waren es fünf. Da mussten wir zwei Ertrunkene bergen und zwei andere Personen konnten lebend gerettet werden“, sagte der Kommandant der Rottenacker Wehr Gerd Grözinger. Gemeinsam werden die Wehren aus Rottenacker und Munderkingen bei Wassereinsätzen alarmiert, Ehingen kommt unterstützend dazu.

Mit dem Boot geht’s auf’s Wasser

Bei der Feuerwehr Rottenacker gibt es elf ausgebildete Rettungsschwimmer, ihre Aufgabe bei der Übung war, sich irgendwo am Wasserrand im Gebüsch zu verstecken, damit die Hunde sie aufspüren konnten. Foxterrier Motte hatte seine Sache gut gemacht, berichtet seine Hundeführerin Caroline Weyland. Mit dem Boot haben die Feuerwehrleute sie zur Insel gefahren, der Hund hat Witterung bekommen und angeschlagen, man wusste, der Vermisste ist weniger als zehn Meter entfernt. Der Hund durfte auf die Insel und hat den Vermissten dort gefunden. Der war zuvor vom Hundeführer mit Leckerli oder dem Lieblingsspielzeug ausgerüstet, um den tüchtigen Hund zu belohnen.

„Die Feuerwehr setzt den Hund wie eine Kompassnadel ein, er zeigt die Richtung dahin an, wo er einen Menschen riecht. Flächenhunde suchen alles ab, was nach Mensch riecht“, erklärte Holger Oellermann. Durch das fortlaufende Training werden die Hunde immer sicherer, so Oellermann. Aber auch einige ganz junge Hunde, die noch in Ausbildung waren, machten bei der Übung mit. Der Airedale Terrier Thorin ist erst ein Jahr alt und hat schon mit zehn Wochen seine ersten Lektionen gelernt, war aber noch sehr stürmisch und wollte unbedingt ins Wasser, um die Wellen zu jagen. Letztendlich hat aber auch Thorin seine Aufgabe gemeistert, und seine vermisste Person auf der Insel entdeckt, zur Belohnung bekam er sein Spielzeug, das der junge Hund dann gegen keine Wurst mehr eintauschen wollte.

Erfolgserlebnis für den Hund

Die Malteser aus Schwäbisch-Gmünd sind mit dem Personensuchhund Dakota bei der Übung. Sein Hundeführer zeigte ihm am Wasserrand ein Stück Stoff mit dem Geruch der zu suchenden Person, man wusste, hier hatte sich der Vermisste aufgehalten. Dakota machte sich zielsicher auf die Suche, erst am Ufer dann im dichten Gebüsch hin bis wieder ans Wasser. Hier endete die Spur. Man wusste, der Vermisste war irgendwo im Wasser oder gegenüber auf der anderen Uferseite. Damit der Hund ein Erfolgserlebnis hatte, wurde er mit Führer ins Boot geladen, dort wieder ausgesetzt, und konnte seine Spur wieder aufnehmen.

Um die Hunde für die Suche nach ertrunkenen Personen zu trainieren, wurde ein Stück Stoff mit Leichengeruch mit einer Boje versenkt. Sobald der Hund anschlug, wurde die Boje nach oben geholt. Im Ernstfall werden jetzt Taucher alarmiert, die an dieser Stelle ins Wasser gehen und die Bergung des Ertrunkenen übernehmen, um sie dann der Feuerwehr am Ufer zu übergeben. Die Taucher gehen nicht eher ins Wasser, bevor der Hund den Ertrunkenen genau lokalisiert hat.