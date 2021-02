Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Starken Rauch und somit einen Feuerwehreinsatz hat eine Blockbatterie am Samstagmorgen in Rottenacker ausgelöst.

Gegen 6 Uhr schlug der Rauchmelder in einem Wohnhaus in der Weberstraße an. Der Rauch kam aus dem angrenzenden, ehemaligen Stall. Die 77-jährige Bewohnerin reagierte richtig und alarmierte sofort die Feuerwehr.

Im Stall gelagert

Diese war schnell vor Ort. Als Grund für die Rauchentwicklung wurde eine Blockbatterie ermittelt, die im Stall gelagert war, teilt die Polizei nun mit.

Die Batterie war vermutlich ausgelaufen, was den Rauch auslöste. Ein Brand war glücklicherweise noch nicht entstanden und es wurde niemand verletzt.