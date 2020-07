Pfarrer und Bürgermeister verkaufen Maultaschen für den guten Zweck

Bereits zum 19. Mal haben Pfarrer Jochen Reusch, Bürgermeister Karl Hauler und ihre zahlreichen Helfer am Samstagvormittag Maultaschen angeboten. Bedingt durch die Corona-Vorschriften war einiges anders als in den 18 Vorjahren, gleich geblieben ist aber, dass die Maultaschen wie in den Jahren zuvor nach knapp zwei Stunden ausverkauft waren.

Lang war die Schlange der „Maultaschen-Hungrigen“ am Samstagmorgen vor dem Feuerwehrhaus. Um mehr Platz zu haben und Coronaabstände einhalten zu können, wurde die Aktion heuer vom Apotheken-Vorplatz hierher verlegt. Wer seine Maultaschen vor Ort genießen wollte, musste sich in die bereitliegenden Listen eintragen und seine Hände desinfizieren. Und an der Ausgabe musste Mundschutz getragen werden.

Vorgepackt in diesem Jahr

„Schon vorgepackt zu fünf und zehn, sollen Gügla über den Tresen gehn“, hatte Pfarrer Reusch im Vorfeld gedichtet und beschrieb damit, dass die Maultaschen im Coronajahr bereits in Plastikbeuteln vorverpackt verkauft wurden. Wie immer geht der gesamte Erlös des „traditionellen Maultaschen-Verkaufs vom Schultes und Pfarr“, das sind jedes Jahr rund 2000 Euro, an „Fjgaro“, also den Förderverein für Jugend- und Gemeindearbeit in Rottenacker.

„Heuer deutlich mehr als 2000“, antwortete Jugendreferentin Laura Grießhaber auf die Frage nach der Zahl der produzierten Maultaschen. „Wir haben genau 2592 Stück im Angebot“, ergänzte der Pfarrer. Bereits am Donnerstag sei die Füllung der begehrten Maultaschen gemacht worden. „Nach dem geheimen Rezept der Pfarrer-Familie Reusch“, erklärte Bürgermeister Hauler. Das Rezept stamme von einem Bekannten und diese Maultaschen seien bei seiner Hochzeit serviert worden, verriet der Pfarrer und gab preis, dass „gemischtes Hackfleisch, Brät, Rauchfleisch, Milch und viele weitere Zutaten in die Füllung gehören“.

20 freiwillige Helfer

Am Freitag trafen sich rund 20 freiwillige Helfer, darunter viele Jugendliche aus dem JuHa, um die „Maultaschen zu füllen“. Dabei kam wie immer die von Bürgermeister Hauler entworfene Maultaschen-Schablone zum Einsatz, mit der die „Dicke der Teigtaschen“ festgelegt wird. Aus einem Tischbein und Rolladengurten haben die „Maultaschen-Macher“ eine zweite Schablone angefertigt, mit der das Portionieren standardisiert wurde. Früh am Samstagmorgen wurde vor dem Feuerwehrhaus der Kupferkessel mit Holz angefeuert, aus dem Pfarrer Jochen Reusch mit Freude die „leckeren Maultaschen in der Brühe“ auf die Teller der Gäste schöpfte.

Wie in den Vorjahren wurden die Maultaschen für 1,50 Euro pro Stück verkauft.

„Wir haben die Reduzierung der Mehrwertsteuer nicht am Preis abgezogen, sondern die Maultaschen um ein paar Prozent größer gemacht“, scherzte Pfarrer Reusch mit den zahlreichen Gästen.