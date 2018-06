Ortsdurchfahrt Rottenacker komplett gesperrt

Auf verkehrsrechtliche Anordnung des Regierungspräsidiums wird die Donaubrücke in der Ortsdurchfahrt Rottenacker im Zuge der L257 wegen vom 9. Juli bis 8. September gesperrt. Die Brücke wird saniert.

Während des ersten Bauabschnittes vom 9. Juli bis zum 20. August sowie für den zweiten Bauabschnitt von 30. Juli bis 20. August wird die Brücke voll gesperrt. Es erfolgt eine halbseitige Verkehrsführung vor der Brücke in Rottenacker. Der Verkehr von Rottenacker in Fahrtrichtung Ehingen wird an der Baustelle mit einer halbseitigen Verkehrsführung vorbeigeführt.

Brücke Anfang September wieder frei

Für den dritten Bauabschnitt vom 4. bis zum 8. September kann die Brücke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es erfolgt eine Vollsperrung der nördlichen Seite von Rottenacker im Einmündungsbereich L257/L255 Richtung Ortsmitte.

Umleitungsstrecken für den ersten und zweiten Bauabschnitt laufen wie folgt: Rottenacker – Unterstadion – Rottenacker Süd: Rottenacker – L257 Munderkingen – 273 Unterstadion – K7415 Rottenacker Süd und Rottenacker Süd – Rottenacker Ortsmitte: Rottenacker – L257 Kirchbierlingen – B465 Weisel – Berg – L255 Dettingen – Rottenacker. Die entsprechenden Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Das Regierungspräsidium Tübingen weist darauf hin, dass es für Unfälle oder Schäden, die in ursächlichem Zusammenhang mit dieser Anordnung entstehen, keine Haftung übernimmt.

Mehr entdecken: Zwei Brücken müssen untersucht werden