OG Rottenacker wandert am Ostermontag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ostermontag 2022 wanderte die OG Rottenacker zu den Warmen Quellen nach Algershofen. Start der Wanderung war an der Gaststätte Rose in Munderkingen. Der Kreuzweg führte die Wandergruppe zur wunderschönen Frauenbergkirche. Zur Freude der Wanderer hat der Osterhase einige Eier versteckt. Danach ging´s weiter nach Algershofen.

An diesem Naturort, den Warmen Quellen, sind Schildkröten und Fische zuhause. An den Pferdekoppeln vorbei kam man an einen kleinen Weiher, an dem eine Biberfamilie ein Zuhause gefunden hat. Auf dem Rückweg wurde noch die Ventura Quelle in Munderkingen besichtigt.