OG Rottenacker fuhr mit dem Torfbähnle

In Bad Wurzach wurde über sehr viele Jahre Torf gestochen und vielfältig genutzt. Trockener Torf hat einen Brennwert, der mit Braunkohle vergleichbar ist, sodass er vor allem zum Heizen diente. Torf wurde zum Einstreuen in Aborten und Ställen benutzt. Er kam zum Einsatz als Isoliermaterial beim Hausbau oder in Eiskellern. Der Kultur- und Heimatverein Wurzen hat alte Schmalspur-Gleise neu angelegt und fährt die Gäste rund anderthalb Kilometer durch das Ried. Die Torflehrpfadwanderung führte über Holzstege und Trampelpfade durchs Ried.