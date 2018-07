Neun Musiker kämpfen um den Titel

- Am Wochenende kürt der Musikverein Rottenacker den Supersolist zwischen Alb und Bodensee. 87 Musiker aus rund 25 Vereinen hatten sich angemeldet, neun von ihnen treten am Sonntag gegeneinander an. „Leider gibt es keinen Teilnehmer aus dem Raum Ehingen“, sagt Organisator Wolfgang Schweikert.

Von unserer Mitarbeiterin Judith Mintrop

In sieben Kategorien sollten je zwei Kandidaten ins Rennen gehen. Einer wurde von den Lesern der Schwäbischen Zeitung per Coupon bestimmt, der andere Kandidat per Losverfahren. Weil jedoch einige Musiker kurzfristig abgesprungen sind, treten nun nur noch neun Solisten auf. „Wir hatten zwar für alle sieben Instrumente genügend Anmeldungen, doch sind immer wieder Leute abgesprungen. Deshalb gibt es leider keinen Saxophon-Spieler und auch nur jeweils einen Bariton-, Posaune- und Tuba- Spieler“, bedauert Wolfgang Schweikert, Vorsitzender des Musikvereins.

Drei Jury-Mitglieder bewerten den künstlerischen Gesamteindruck, die Artikulation, den Ton sowie die Intonation. Auch spielten die Dynamik und persönliche Emotion eine Rolle, verrät Schweikert.

Nach diesen Kriterien stellt die Jury dann gemeinsam eine Rangfolge der Solisten auf. Auch das Publikum darf auf einem Stimmzettel seinen Favoriten eintragen. Die Abstimmung der Zuhörer wird jedoch nur zu 25 Prozent in die Gesamtwertung einfließen. „Wir wollen nicht, dass ein Musiker zum besten Solisten gekürt wird, weil er einen großen Fanclub dabei hat, sondern weil er Talent hat“, sagt Schweikert.

Die Vorbereitungen für den Wettbewerb sind größtenteils abgeschlossen. Was noch ansteht, ist die Probe, mit der Ehinger Stadtkapelle, die die Kandidaten beim Auftritt begleitet.

Soundcheck im Festzelt

Was die Solisten und den MV Rottenacker noch etwas nervös macht, ist der Soundcheck. „Viele Musiker sorgen sich wegen dem Sound, denn schließlich spielen sie nicht in einem Konzertsaal, sondern in einem Festzelt. Doch weil wir eine professionelle Anlage haben, werden wir auch dieses Problem in den Griff bekommen“, so Schweikert.

Die Solistenparade beginnt am Sonntag, 30. Mai, um 19 Uhr im Festzelt in Rottenacker. Der Sieger soll gegen 21.30 Uhr feststehen.