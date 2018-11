Neuer Pächter für Fischerhütte: So geht es jetzt weiter

Nachdem der bisherige Pächter des Fischerheims in Rottenacker seinen Abschied verkündet hatte, haben die Fischer einen neuen Betreiber für ihr Vereinsheim gefunden. Hüseyen Erdam und seine Familie werden die Wirtschaft künftig bewirtschaften.

Seit rund 25 Jahren ist Hüseyen Erdam in der Gastronomie tätig, künftig wird er in der Küche des Fischerheims in Rottenacker stehen. Denn offiziell ab 1. Dezember ist er der neue Pächter des Vereinsheims. Die Fischer kennt der 55-Jährige gut. Jeden Sonntag sei er selbst Gast im Fischerheim gewesen. „Dadurch habe ich viele Mitglieder kennengelernt, alle waren immer sehr nett und ich komme mit allen gut aus“, sagt Erdam, der in Ehingen-Dettingen lebt und auch Mitglied im Fischereiverein ist.

Lange Bekanntschaft

Interesse hatte der neue Pächter schon länger am Fischerheim, verrät er. Deshalb habe er jetzt die Gelegenheit genutzt. Der einzige Bewerber für die Wirtschaft war Hüseyen Erdam allerdings nicht, berichtet Andreas Schmid, Vorsitzender des Rottenacker Fischereivereins. Insgesamt habe es drei Interessenten gegeben. „Die Entscheidung für Hüseyen hat aber schnell fest gestanden“, sagt der Vorsitzende. Schließlich kenne man sich schon lange aus dem Vereinsheim, aber auch von Erdams Schnellimbiss, den er etwa zehn Jahre am Schleckerland in Ehingen betrieben habe. „Als ich noch in Ehingen tätig war, habe ich regelmäßig bei ihm gegessen“, sagt Schmid. Die persönliche Verbindung sei für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen.

Seit Ende September war die Wirtschaft nun ohne Pächter. Die Fischer haben die vergangenen Wochen genutzt, um zu modernisieren. „Neben kleineren Instandsetzungen haben wir die Außenfassade gestrichen, die Heizungen erneuert und das Dach isoliert“, berichtet der Vereinsvorsitzende. Außerdem mussten die Schäden eines Einbruchs beseitigt werden. „Drei Türen wurden beschädigt und weil sie dort nicht erfolgreich waren, sind sie durchs Fenster rein“, ärgert sich Schmid über den enormen Schaden, der den Fischern dadurch entstanden sei. „Und das alles für ein paar Bier und ein paar Bratwürste“, fügt der Fischer hinzu.

Wirtschaft ist für jeden offen

In der Fischerhütte will Hüseyen Erdam künftig frisch kochen. Geöffnet ist die Wirtschaft dienstags bis freitags von 10 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 22 Uhr. „Wir wollen täglich ein Mittagsmenü vor allem für die Angestellten im nahen Gewerbegebiet anbieten“, kündigt der Gastwirt an. Sonst wird es das übliche Angebot mit Schnitzel, Salaten oder Wurstsalat geben. Die Salate könnten vor allem für die Radler auf dem Donauradwanderweg interessant sein, glaubt Andreas Schmid. „Wenn man im Sommer mit dem Rad unterwegs ist, will man schließlich lieber etwas Leichtes essen.“ Gerade zur warmen Jahreszeit sei die Fischerhütte eine ganz besondere Wirtschaft mit der großen Terrasse direkt am See, die für alle geöffnet sei, nicht nur für Vereinsmitglieder.

Dem Vorsitzenden des Fischereivereins ist es wichtig, dass vor allem Fisch im Vereinsheim angeboten wird. „Bei der Eröffnungsfeier wird es deshalb auch unsere geräucherten Forellen geben.“ Damit Hüseyen Erdam mit der Wirtschaft erfolgreich sein kann, ruft Andreas Schmid seine Vereinsmitglieder auf, das Lokal neben den vereinsinternen Veranstaltungen auch regelmäßig zu besuchen. „Nur so kann es funktionieren.“

