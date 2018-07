Neue Halle für Rottenacker Logistiker

Das Rottenacker Logistikunternehmen Stöhr will wachsen. Bereits im September soll auf einer Erweiterungsfläche direkt neben der bestehende Logistikhalle eine weitere entstehen. Langfristig ist sogar noch ein Hallenbau geplant. Inklusive Grundstückserwerb investiert das Unternehmen so rund drei Millionen Euro am Standort.

Schon im September soll der Bau einer neue Logistikhalle für Stöhr Logistik beginnen. 5000 Quadratmeter wird diese große sein. Vor allem Block- und Bodenlagerung ist darin geplant. Wie an der bestehenden Logistikhalle werden fünf Verladerampen eingebaut. „Je nach dem, wie sich die Geschäftslage weiter entwickelt, kommt noch eine weitere Halle hinzu“, erklärt Firmenchef Erwin Stöhr. Der Unternehmer hat entsprechend eine Erweiterungsfläche von 12 000 Quadratmetern gekauft. Mit der nächsten Halle würden nochmal 12 000 Quadratmeter hinzugekauft. „Die Option haben wir hier in Rottenacker“, betont Stöhr. Die Gesamtfläche des Unternehmens umfasst dann rund 70 000 Quadratmeter.

Fläche ist wichtig

Für Logistik-Unternehmen wie seines sei die Fläche zum Wachsen heute fast wichtiger als eine günstige Verkehrsanbindung, erklärt der Unternehmer. Außerdem sei der Weg zur Verkehrsader B30 vom Standort aus nicht weit. „An Autobahnen ist fast nichts zu bekommen und wenn, dann zu extrem hohen Preisen“, fügt Logistikleiter Johannes Holl hinzu. In Rottenacker gebe es die Fläche und die Zusammenarbeit mit der Verwaltung funktioniere sehr gut. „Andere Unternehmen brauchen Jahre, bis sie überhaupt die Baugenehmigung für neue Hallen bekommen“, berichtet Erwin Stöhr.

Nötig wird die Erweiterung, weil die Nachfrage nach Logistikflächen bei den Kunden steige, erklärt der Firmenchef. Auch Neukunden hätten Aufträge angefragt. Hat Stöhr Logistik vor 56 Jahren als reines Fuhrunternehmen begonnen, sei die Lagerlogistik inzwischen ein wichtiger Geschäftsteil. Vor allem seit dem Umzug vor fast genau zehn Jahren von Munderkingen nach Rottenacker sei die Sparte stetig gewachsen. „Und wir wollen in diesem Bereich noch weiter wachsen“, kündigt Erwin Stöhr an.

Weitere Mitarbeiter gesucht

Vor rund einem Jahr hat das Rottenacker Unternehmen das Logistikunternehmen Danner in Ingoldingen übernommen. An beiden Standorten arbeiten inzwischen rund 330 Mitarbeiter, inklusive Fahrer. „Für die neue Halle werden wir wohl noch vier oder fünf weitere Mitarbeiter brauchen“, so Logistikleiter Johannes Holl.

Im September soll mit dem Bau der ersten der beiden geplanten Hallen begonnen werden. „Wenn das Wetter im Winter mitmacht, kann im Frühjahr bereits in der Halle gearbeitet werden“, erklärt Erwin Stöhr. Wann die nächste Halle gebaut werde, könne er aktuell noch nicht sagen. „Wenn nötig, bauen wir gleich weiter, das hängt von der Auftragslage ab“, fügt er an. Jetzt werde alles so vorbereitet, dass der nächste Hallenbau dann ganz schnell gehen könne. „So können wir flexibel reagieren“, sagt der Unternehmer. Insgesamt investiert das Unternehmen damit in den kommenden Jahren 3,2 Millionen Euro am Standort in Rottenacker.

