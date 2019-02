Netzwerktreffen in Rottenacker steht bevor

Der Museums- und Heimatverein Rottenacker bereitet sich derzeit auf einen Besuch vom Literaturnetzwerk Oberschwaben vor. Am Montag, 25. Februar, wird der Literar Franz Carl Hiemer aus Rottenacker in den Fokus gerückt werden (wir berichteten). Noch ist die Zahl der Anmeldung laut Vorsitzendem Hermann Huber „eher spärlich“.

Der Verein geht aber davon aus, dass viele Bürger am Montag spontan zum öffentlichen Programm am Nachmittag schauen werden. Zuvor ist ein nichtöffentlicher Workshop geplant. „Bei dem Workshop werden um die 20 Leute erwartet, Kollegen aus dem Literaturnetzwerk Oberschwaben“, erklärt Huber. Dabei werde es hauptsächlich um Weiterbildung im Bereich Neue Medien gehen. „Solche Treffen sind für uns immer eine gute Chance, um sich zu vernetzen, auszutauschen und neue Ideen zu bekommen“, sagt der Vorsitzende des Rottenacker Museums- und Heimatvereins.

Hiemers Verbindung zu Hölderlin

Am Nachmittag geht es dann um 13.30 Uhr weiter, Hermann Huber wird den Gästen den Rottenacker Literaten Franz Carl Hiemer vorstellen. In Sachen Vernetzung hat es Hiemer im 18. Jahrhundert bereits vorgemacht: Er war ein guter Freund des Dichters Friedrich Hölderlin (1770 bis 1843). „Hiemer hat auch das bekannteste Porträt des bedeutenden Dichters gemalt“, sagt Huber. Um diese besondere Verbindung zu zelebrieren, wird deshalb um 14 Uhr der Ravensburger Autor und Professor für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement Thomas Knubben aus „Hölderlin - Eine Winterreise“ lesen. Die Komponistin Susanne Hinkelbein wird dazu Musik spielen. Der Blick geht dabei auch auf das nächste Jahr – 2020 steht der 250. Geburtstag des Dichters an. „Das wirft auch ein Licht auf unsere Gemeinde“, sagt Hermann Huber.

Das Literaturnetzwerk Oberschwaben kommt nach Rottenacker. (Foto: Günther Brender)

Um 15.30 Uhr steht dann ein Ortswechsel an. Die Gemeinde Oberstadion wird dann „ihren“ Literaten Christoph von Schmid als Autor zahlreicher Kinderlieder, unter anderem „Ihr Kinderlein kommet“ vorstellen. Bei einer Kaffeestunde im Gasthof Adler in der Ortsmitte von Oberstadion und bei der anschließenden Kurzführung durch das Krippenmuseum sind laut Huber auch wieder alle Interessierten eingeladen.

Bereits am Freitag wird das Netzwerktreffen in Rottenacker Thema sein. Denn dann steht die Hauptversammlung des Museums- und Kulturvereins Rottenacker an. „Da werden wir sicher auch noch ein paar Flyer verteilen und über den Ablauf des Tages sprechen“, sagt Huber.

Programm 2019 steht fest

Außerdem soll an diesem Abend das weitere Programm des Vereins bekanntgegeben werden. „Wir werden an weiteren Treffen des Netzwerks teilnehmen“, kündigt Huber an. Außerdem plant der Verein, eine Leseecke im Museum zu errichten. „Damit wollen wir den Bürgern unsere Büchersammlung vorstellen.“

