Nachtspeicherofen in der Neumühle brennt

Ein Nachtspeicherofen ist am frühen Sonntagmorgen in den Büroräumen der Neumühle in Rottenacker in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Jedoch sind die Büroräume der Mühle derzeit unbenutzbar.

Die Katze des Hauses sei am frühen Sonntagmorgen zum Lebensretter geworden, berichtet Kommandant Gerd Grötzinger, der bei dem Einsatz selbst nicht vor Ort sein konnte, weil er bereits zu einem anderen Notfall gerufen worden war. „Die Katze hat in der Nacht ihre Besitzer geweckt“, berichtet der Kommandant. Als diese dann erwacht waren, stellten sie Brandgeruch fest und entdeckten schnell das Feuer im Erdgeschoss.

Gegen 5 Uhr konnten die Bewohner so die Feuerwehr alarmieren und damit wohl Schlimmeres verhindern. Die Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss, können aktuell nicht genutzt werden. Die Wohnräume seien soweit in Ordnung, dass die Familie nach dem Einsatz in diese zurückkehren konnte, so der Kommandant.

Die Feuerwehr Rottenacker ist bei der Neumühle mit 27 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Bei ihrem Einsatz wurden sie von 23 Kameraden aus Munderkingen unterstützt. „Von der Führungsgruppe war eine Person aus Untermarchtal und eine aus Oberstadion im Einsatz“, schildert Gerd Grözinger.