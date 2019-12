Musikverein Rottenacker erhält gesponsorte Instrumente

Verschiedene Instrumente hat Alois Henne, Vorsitzender der Leader-Aktionsgruppe Oberschwaben, am Montag im Musikerheim in Rottenacker an den Musikverein „Edelweiß“ übergeben, die aus dem Regionalbudget des baden-württembergischen Ministeriums für den ländlichen Raum bezuschusst worden sind.

80 Prozent des Kaufpreises, also 9870 Euro, flossen in die Kassen des Musikvereins. Vorsitzender Alexander Schelkle betonte, dass vor allem Instrumente für die Jugendausbildung, aber auch ein Bariton-Saxophon für das aktive Orchester angeschafft worden sind. So wird Silas Walter künftig das neue Marimbaphon im Jugendorchester spielen, Alexandra Walter spielt auf der neuen Klarinette, Noah Walter bläst in die neue Posaune, Beate Walter übt auf der neuen Querflöte und Alice Vollmayer wird im aktiven Orchester das Bariton-Saxophon spielen.

Mit dem Regionalbudget des Ministeriums für den ländlichen Raum in Höhe von 200 000 Euro seien rund 30 Projekte, darunter 18 Musikvereine, unterstützt worden, erklärte Henne.

Musikvereine seien wichtige Kulturträger in den Städten und Dörfern, die in Freud und Leid bei den Menschen seien, sagte der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe. „Und mit der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen leisten die Musikvereine einen wichtigen Beitrag zur Bildung. Ein Instrument zu spielen ist genauso Teil unserer Bildung, wie Rechnen, Schreiben und Lesen“, sagte Henne. „Mit den 9870 Euro konnte die Leader-Aktionsgruppe die Kultur in Rottenacker fördern und dieses Geld ist gut angelegt“, so der Vorsitzende.

Im Namen des Musikvereins bedankten sich der Vorsitzender Schelkle und Kassierer Christian Neff. Bürgermeister Karl Hauler sagte, dass er sich freue, dass die Blasmusik, als Kunst- und Kulturform vor Ort, aus dem Leader-Programm unterstützt werde. „Für den Musikverein ist der Förderbetrag kurz vor dem Jubiläumsjahr zum 120-jährigen Bestehen sicher ein willkommener Geldsegen“, sagte Hauler.