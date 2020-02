Musikverein Edelweiß mit vollem Programm im Jubiläumsjahr

Bei seiner Hauptversammlung am Samstag im Musikerheim hat der Musikverein Edelweiß seine Führung komplett bestätigt. Mit dem neuen Dirigenten Benedict Waldmann geht der Verein mit großer Vorfreude ins Jubiläumsjahr. Im September werden mit einem viertägigen Fest 120 Vereinsjahre gefeiert.

Lob für Munding: Der Vorstand für Orchesterbetrieb Stefan von Sybel führte durch die Versammlung, der er seinen Jahresbericht voranstellte. Er ging auf das 39. Frühjahrskonzert im April ein, bei dem Peter Munding nach 18 Jahren den Dirigentenstab weitergereicht hat. Munding habe den Verein auf ein musikalisch hohes Niveau geführt.

Terminänderung: Ab diesem Jahr werde das Zeltfest vom Juni in den September verlegt, um Terminüberschneidungen zu vermeiden. Das Neujahrskonzert in der Kirche in Untermarchtal habe vor wenigen Wochen gezeigt, dass unter dem neuen Dirigenten Benedict Waldmann das musikalische Niveau gehalten werden könne.

Rückblick: Schriftführerin Alice Vollmayer ging auf alle Ereignisse des Jahres 2019 ein. Dazu zählten zwei Auftritte im März in der Turn- und Festhalle Rottenacker beim Kreisschützentag und beim Jahresempfang der Donau-Iller Bank sowie die Teilnahme an der Dorfputzete. Am 13. April musste sich der Verein von Peter Munding verabschieden, der den Dirigentenstab weitergereicht hat, nachdem er aus dem Orchester ein Höchststufenorchester geformt hat. „So stand es für uns außer Frage, ihn an diesem Abend zum Ehrendirigenten zu ernennen“, sagte Vollmayer.

Im Mai holte die Jugendkapelle in Sigmaringendorf erstmals unter Philipp Neher 90,5 Punkte und damit das Prädikat „mit hervorragendem Erfolg teilgenommen“. Der neue Dirigent Benedict Waldmann dirigierte das Orchester erstmals im Mai in Frankenhofen, „mit Bravour“, wie Vollmayer formulierte. Erwähnenswert war auch der Auftritt des Orchesters am Bahnhof bei der ersten Einfahrt des Zuges „Rottenacker“. Beim Zeltfest hatte der Verein eine „Volx-Rock-Party“ mit der Band „Hautnah“ und die zweite Auflage des „Brasssamsdig“ am Start. Für das Jubiläumsfest vom 18. bis zum 21. September haben sich bereits die „Fäschtbänkler“ angesagt und der Verein hofft am Festumzug am 20. September auf viele Teilnehmer und Zuschauer.

Weitere Höhepunkte waren der Auftritt beim 100. Peter und Paul Fest in Obermarchtal und der Auftritt der Jugendkapelle beim „Euro-Musique-Festival“ im Europapark Rust. Beim Kreismusikfest in Kirchbierlingen richtete der Verein in der Turn- und Festhalle Rottenacker die Wertungsspiele aus und spielte zwei Mal in Kirchbierlingen.

Mitgliederzahlen: Kassierer Christian Neff nannte beachtliche Mitgliederzahlen. Von 399 Mitgliedern sind 147 aktive Musiker, 230 sind Fördermitglieder, 22 Ehrenmitglieder. Das Vermögen des Vereins hat sich im Laufe des Jahres auf hohem Niveau kaum verändert. Kassenprüfer Wolfgang Gemmi empfahl die Entlastung, die von Bürgermeister Karl Hauler moderiert wurde und einstimmig ausfiel.

Lob vom Bürgermeister: „Das Jahr hat sehr gut zusammengepasst“, sagte Hauler und ergänzte: „Ohne Musikverein wäre eine Gemeinde deutlich weniger gut aufgestellt.“ Er lobte das Motto „Heimatliebe“ für die 120-Jahrfeier im September, da es die Verbundenheit mit der Gemeinde ausdrücke.

Neuer Dirigent: Der 22-jährige neue Dirigent Benedict Waldmann aus dem Musikdorf Kötz bei Günzburg stellte sich vor. Er habe sich schnell eingelebt und sei mit dem Probenbesuch sehr zufrieden, was er mit den Worten „bleibt bitte so motiviert“ unterstrich.

Jugendleiterin Stefanie Walter freute sich über viele Neuzugänge und eine neue Trommelgruppe mit drei Kindern. Im Jugendvororchester sind 15 Kinder aktiv, drei Kinder haben die D1-Prüfung bestanden. Im Vororchester hat Vanessa Lehmann den Taktstock von Peter Munding übernommen, Philipp Neher hat das Jugendorchester übernommen.

Wahlen: In ihren Ämtern bestätigt wurden Stefan von Sybel als Vorstand für Orchesterbetrieb und Alexander Schelkle als Vorstand für Verwaltung und Organisation. Er ist bereit, im Jubiläumsjahr das Amt nochmals auszuführen, möchte es aber 2021 abgeben.

Auch Schriftführerin Alice Vollmayer, Kassenprüfer Wolfgang Gemmi und die Beisitzer Jeremias Kramer, Uwe Brucker und Wilfried Huber wurden bestätigt, ebenso die von der Jugendversammlung gewählte Jugendsprecherin Vanessa Lehmann.

Ehrungen: Geehrt wurden Ilse Fesseler, Stefanie Walter und Manuela Hecht für nur eine versäumte Probe und Anna Fesseler für lediglich zweimaliges Fehlen bei 46 Proben. Beitragserhöhung: Der Mitgliedsbeitrag wurde während der Versammlung bei einer Enthaltung nach 16 Jahren von 25 auf 30 Euro erhöht.